916 TL'lik oyunlar Xbox Game Pass'ta ücretsiz oluyor!

Xbox Game Pass Mart 2023 oyunları belli oldu. Microsoft, oyun kütüphanesine Dead Space dahil altı yeni yapım ekliyor.

Microsoft, Mart ayı için Xbox Game Pass kataloğuna eklenecek yeni oyunları duyurdu. Abonelere sunulacak en önemli yapımlardan biri Sid Meier's Civilization 6 olacak gibi duruyor. Civilization 6'ya ek olarak Dead Space 2 ve Dead Space 3 de Game Pass'ten erişilebilir olacak.

Xbox Game Pass Mart oyunları belli oldu

Xbox Game Pass kataloğu, Mart ayında farklı kategorilerden 6 yeni oyun alacak. Bu yapımlar arasında Sid Meier's Civilization 6 ve Dead Space serisinin iki önemli oyunu bulunuyor. Kütüphaneye bir diğer heyecan verici eklenti ise Valheim olacak.

Dead Space serisi, geçtiğimiz ay duyurulan Dead Space Remake ile yeniden gündeme geldi. Microsoft ise bu popüleriteyi fırsat bilerek Dead Space hayranlarını sevindirecek bir hamlede bulundu. Dead Space 2 ve Dead Space 3, aksiyon-hayatta kalma sevenler için oldukça iyi bir fırsat.

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Buna ek olarak, Mart'ta dövüş oyunu tutkunlarını sevindirecek bir yapım bulunuyor. Efsanevi dövüş serisi Guilty Gear'ın en son yapımı Guilty Gear -Strive-, Mart ayında aboneler tarafından erişilebilir olacak. Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince's Edition kütüphaneye eklenen son oyun olacak.

Game Pass'tan 15 Mart'tan itibaren kaldırılacak bazı önemli oyunların olduğunu da belirtmek lazım. Bunlar arasında Goat Simulator, Undertale ve Marvel's Guardians of the Galaxy gibi sevilen yapımlar bulunuyor. Ancak oyunları oynamaya devam etmek isterseniz, indirimli fiyatlardan satın alabilirsiniz.

Xbox Game Pass eklenecek oyunlar (Mart 2023)

Sid Meier's Civilization 6

Dead Space 2

Dead Space 3

Guilty Gear -Strive-

Valheim

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince's Edition

Xbox Game Pass kaldırılacak oyunlar (Mart 2023)

F1 2020 (Konsol) EA Play

Goat Simulator (Cloud, Konsol ve PC)

Kentucky Route Zero (Cloud, Konsol ve PC)

Marvel's Guardians of the Galaxy (Cloud, Konsol ve PC)

Paradise Killer (Cloud, Konsol ve PC)

Undertale (Cloud, Konsol ve PC)

Young Souls (Cloud, Konsol ve PC)

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Konsol ve PC)

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