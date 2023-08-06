Telefon fiyatlarının yükselmesiyle birlikte cihaz korumanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha gündeme geldi. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, eşi Seda Alkan'ın güncel Türkiye fiyatı 87.450 TL olan 1 TB kapasiteli iPhone 14 Pro Max telefonunun güvenliğini sağlamak için Blueo'nun ürünlerini kullanmanın avantajlarını aktardı.

Telefon fiyatlarının yükselmesiyle birlikte cihaz korumanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha gündeme geldi. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, eşi Seda Alkan'ın güncel Türkiye fiyatı 87.450 TL olan 1 TB kapasiteli iPhone 14 Pro Max telefonunun güvenliğini sağlamak için Blueo'nun ürünlerini kullanmanın avantajlarını aktardı. 87.450 TL'lik iPhone 14 Pro Max'i zırhladık.

87.450 TL'lik iPhone 14 Pro Max'i zırhladık!

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Blueo, Gorilla Glass teknoloji geliştiricisi Corning şirketi ve kaplama hammadde teknolojilerinde uzmanı Shin Etsu (Şin Etsu) şirketiyle işbirliği yaparak, teknolojiye yön veren ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Blueo, 2014'dan bu yana Dünya'da faaliyet gösteriyor olup, global pazarda en çok tercih edilen markalardan biridir. Çin'in lider markası Blueo'nun Türkiye'deki tek distribütörü Times Teknoloji'dir.

Tüm cam kaplama ürünlerinde ZeissT (Zeist şeklinde okunuyor) kaplama teknolojisi bulunmaktadır. Bu sayede, diğer anti-reflection kaplamalara göre daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Corning ekran koruyucu, 3 katmanlı temperli cam ile 25 kg'a kadar darbeye karşı dayanıklı. Hoparlör dahil tam ekran kaplaması sayesinde toza karşı koruma sağlıyor ve oyuncular için dokunma hissiyatını korurken yansımayı %95 oranında azaltıyor.

Lens koruyucu, kabarcık oluşumunu engelleyerek lensi darbelerden koruyor. Paslanmaz çelik malzemesiyle üretilmiş ve sıvı ile toza karşı dayanıklılık konusunda üstün yetenekli. Parmak izi bırakmazken, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi sunuyor.

Telefon kılıfı, sararma yapmayan yapısıyla dikkat çekerken, yüksek dayanıklılık sağlıyor ve MagSafe manyetik şarj özelliğine sahip. Kılıfın dokunuş hissiyatı oldukça iyi ve telefonun estetiğini korumasına yardımcı oluyor.