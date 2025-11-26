"7. AR-GE, İnovasyon Zirve ve Fuarı" başladı

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen 7. AR-GE, İnovasyon Zirve ve Fuarı, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) kapılarını açtı.

Akademi, kamu ve özel sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getiren fuarın açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli kurum yöneticileri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla YTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MMG Genel Başkanı Yavuz Sarı, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 10 yıldır özellikle ciddi bir AR-GE ve inovasyon ekosisteminin oluştuğunu belirterek, 2018'den bu yana düzenlenen TEKNOFEST'le de gençlere bir özgüven kazandırıldığını ifade etti.

Üreten, inovasyona destek veren, AR-GE yapan bir genç neslin oluştuğunu anlatan Sarı, "Sayısı hiç azımsanmayacak kadar AR-GE merkezlerimiz, teknoparklarımız, kuluçka merkezlerimiz öğrencilerimize hizmet veriyor. Öğrencilerimiz de bu noktada okullarda, üniversitelerde yaptıkları kulüp etkinlikleri, TEKNOFEST'te de şahit olduğumuz proje takımlarıyla bu süreci omuzluyorlar. Bu da bize geleceğimiz noktasında ümit veriyor." diye konuştu.

Sarı, teknik insanlar olduklarını ve proje ürettiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer taraftan sosyal sorumluluklarımız da var. Bir medeniyet tasavvurumuz var. Bunu da ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyorum. MMG'de bu noktada gençlik yapılanmamızla birlikte üniversitelerde kurduğumuz kulüplerle, desteklediğimiz proje takımlarıyla bir taraftan AR-GE, inovasyon ve teknolojiyi desteklerken diğer taraftan da gençlerimizin bu medeniyet tasavvurunun oluşmasında, sosyal sorumluluk almasında önemli katkı sunuyoruz."

"Şirketler paydaşı oldukları ekosistemde teknolojiyi üretebildikleri ölçüde değerli"

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan da TUSAŞ'ın cirosunun da önemli bir kısmını AR-GE'ye ayırdığına işaret ederek, "TUSAŞ, AR-GE 250 araştırmasında her yıl istikrarlı bir şekilde zirvede yer alan bir teknoloji üssüdür." şeklinde konuştu.

Teknolojinin küresel rekabetin en belirleyici yüzü olduğuna işaret eden Vardan, "Günümüz itibarıyla kurumlar veya şirketler paydaşı oldukları ekosistemde teknolojiyi üretebildikleri ölçüde değerli ve güçlüdürler. Dolayısıyla AR-GE ve inovasyon kültürünün bir şekilde iliklerimize işlemesi lazım. Bizler TUSAŞ olarak eğer GÖKBEY'i, ANKA'yı Hürkuş'u, Hürjet'i ve KAAN'ı yapabildiysek bunların arkasındaki en itici güç mevcut teknolojileri kullanabilmenin yanı sıra ileriye dönük daha iyi, daha yeniyi yapabilme adına şirket bünyesinde oluşturduğumuz AR-GE ve inovasyon iklimidir." diye konuştu.

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ise "Yıldız Teknopark bünyesinde barındırdığı 738 şirket 15 binden fazla çalışanı, İstanbul içindeki 4 ayrı yerleşkesi ve yurt dışı ofisleriyle ülkemizin en önemli, en büyük inovasyon merkezlerinden birisi." diye konuştu.

Yıldız Kaşifleri programı ile ön kuluçkada küresel pazarlara erişinceye kadar genç girişimcilere eğitim, malzeme, uluslararası yarışma ve ticarileşme destekleri verdiklerini anlatan Garip, "İlk çağrıda başvurulan 81 tane projenin yüzde 68'inin hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinden oluşması bizi gelecek adına müthiş derecede mutlu etmiştir. İkinci çağrıya çıktığımız bu projede bu önemli destek kapsamına sadece Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerini değil, diğer üniversite öğrencilerini dahil ettik. İkinci çağrıda bakanlığımızın öncelik verdiği tematik alanlara da güçlü destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Atalarımızın düşünce hukuku, araştırma ahlakı ve insan merkezli bilim anlayışı AR-GE kültürümüzün en sağlam temelleri"

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vatan Karakaya da etkinlikte AR-GE, inovasyon, savunma sanayisi ve yeni teknolojilerin farklı bir güncel boyutuyla konuşulacağını belirterek, aynı zamanda insanlığın geleceğinin ilim, irfan ve hikmet boyutuyla da ele alınacağını söyledi.

AR-GE ve inovasyonun sadece laboratuvarların konusu olmadığına işaret eden Karakaya, "AR-GE ve inovasyon, insanın hayata, eşyaya ve kainata dair sorumluluk bilincinin de şekillendiği bir alan." dedi.

Karakaya, teknolojinin ancak insanın ahlak pusulasıyla birleştiğinde anlam kazandığını vurgulayarak, "Atalarımızın düşünce hukuku, araştırma ahlakı ve insan merkezli bilim anlayışı bizim AR-GE kültürümüzün en sağlam temelleri." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay ise AR-GE'nin bilgiye ve ticarete dönüşmesinin desteklenmesi gerektiğini belirterek, bu konuda teknoloji merkezler, teknoparklar sayesinde çok sayıda yeniliğin devreye girdiğini söyledi.

Savunma sanayisindeki örnek yapılanmayı modelleyerek diğer sektörlere de uygulamak gerektiğini anlatan Kuralay, teknolojinin değerleri dikkate alarak üretilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

7. AR-GE, İnovasyon Zirve ve Fuarı, bugün ve yarın gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.