Oyun ve grafik alanlarında monitörlerin önemi çok büyük. Peki 2K monitörler arasında en iyileri hangileri? İşte sizler için beş adet 2K monitör tavsiyesi.

Oyun ve grafik alanlarında monitörlerin önemi çok büyük. Oyunlarda tepki süresinin kısalması için, grafik alanında ise detayların izlenmesi için iyi bir monitörün önemi büyük. Peki 2K monitörler arasında en iyileri hangileri? İşte sizler için beş adet 2K monitör tavsiyesi.

Hangi 2K monitörü almalıyım?

Monitör seçimi bir bilgisayar kullanıcı için en önemli şeylerden birisi. Maliyetlerin fazla olması nedeniyle bir kere alınan olan monitör, "alınmışken iyisi alınsın" fikrine uyan bir ürün. Peki hangi monitör bize daha uygun?

Eğer büyük ekranda oyun oynamayı seviyorsanız, ya da grafik işleri ile uğraşıyorsanız 27 inç ve üzeri monitörler sizin için daha uygun diyebiliriz. Ancak masanızda yer yoksa ya da büyük ekranlar bütçenizi zorluyorsa 21-27 inç arası büyüklükteki monitörler işinizi çok iyi şekilde görür. Ek olarak bir oyuncuysanız yenileme hızına da özen göstermeniz gerekli. 120-144 Hz altı hiçbir monitör iyi bir oyun deneyimini sizlere sunmayacaktır. Şimdi gelin sizler için seçtiğimiz en iyi 2K monitörlere göz atalım.

27 inç 165 Hz IPS oyun monitörü! LG UltraGear 27GR75Q inceleme

1- Samsung LC27G55TQBUXUF Odyssey G5 27¨

Listemizin başına uygun fiyatı ile dikkat çeken Samsung LC27G55TQBUXUF Odyssey G5 27 inç modelini koyduk. 27 inç kavisli ekranı, 144Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlüğü ile oyuncular için son derece yeterli bir model olan LC27G55TQBUXUF Odyssey G5, 1ms tepki süresine sahip. Ancak üzerinde dahili bir hoparlör taşımıyor. Fiyatı ise şu anda 5000 TL civarında.

2- ASUS Tuf Gaming VG27AQ1A 27

Listenin ikinci sırasına ASUS TUF serisinin en çok ilgi gören modelini ekledik. 2K çözünürlük, 170 Hz yenileme hızı ve 1ms tepki süresi sunan ASUS Tuf Gaming VG27AQ1A, yine 27 inç büyüklüğünde. Düz bir ekrana sahip olması nedeniyle hem oyun için hem iş için ideal bir model olan Tuf Gaming VG27AQ1A, havacılıktan ilham alınan bir tasarıma sahip. Fiyatı ise 8000 TL civarında.

3- Monster Aryond A32 V1.3

Monster'ın uygun fiyatlı modeller ürettiği herkes tarafından bilinir. Monitör tarafında da uygun fiyat ile karşımıza çıkan Monster, Ayrond A32 V1.3 modelinde 2K çözünürlük sunuyor. İsminden de anlaşılacağı üzere 32 inç kavisli LED ekranla gelen Monster Aryond A32 V1.3, 165 Hz yenileme hızına ve 1ms tepki süresine sahip. Fiyatı ise devasa boyutuna rağmen 6500 TL civarında.

4- MSI 27¨ PRO MP273QP

MSI'ın pivot özellikli 2K monitörü yine uygun fiyatı ve ideal özellikleri ile listemizde yerini aldı. MSI 27¨ PRO MP273QP 27 inç IPS ekrana ve 1ms tepkime süresine sahip. Bu model 75Hz yenileme hızı ile oyun tarafında diğer modellerin gerisinde kalıyor. Ancak ekranın dikey konuma getirilebilir olması grafik, web tasarım ya da video düzenleme işleri ile uğraşanlar için büyük bir artı. Ayrıca fiyatın 7-8 bin TL civarında olduğunu düşünürsek oldukça uygun bir monitör olduğunu söyleyebiliriz.

5- LG 27¨ 27GR83Q-B

Listemizin sonuna 27 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü LG 27GR83Q-B'yi ekledik. Bu monitör fiyatı itibarı ile diğer modellerden ayrılıyor. Ancak 1ms tepki süresi ve 240Hz yenileme hızı sunuyor. G-SYNC teknolojisi ile 240Hz hızını en iyi şekilde yansıtan LG 27¨ 27GR83Q-B üst düzey donanımlar arayan oyuncular için uygun. Çünkü LG 27¨ 27GR83Q-B monitörün fiyatı ortalama 15 bin TL.

Sizler için "2K monitör tavsiyesi" başlığı altında beş adet monitörü sıraladık. Size hangi monitör daha uygun? Hangisini satın almayı düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.