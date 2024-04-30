Eski İspanyol yeni Alman markası Seat, geçtiğimiz aylarda Volkswagen Grubu içerisindeki hayatına "Cupra" adı altında devam edeceğini bildirmişti. Bu sebeple yeni Leon modeli artık Seat'ın değil Cupra markasının adı altında piyasaya sürüldü. 2024 makyajlı yeni Cupra Leon yenilenen sportif karakteri ile podyuma çıktı. İşte 2024 Cupra Leon özellikleri ve fiyatı…

333 Hp güç sunacak: 2024 yeni Cupra Leon özellikleri ve fiyatı!

Yenilenen Cupra Leon hem stationwagon hem de hatchback gövde tipi için büyük yenilikler sunuyor. Markanın en sportif modelleri arasında yerini alan Leon'un bu kez daha kapsamlı bir makyaj operasyonu geçirdiğini söylememiz gerekli.

İlk olarak mekanik kısım ile başlayalım. VAG Grubu mühendisleri bu kez derslerine iyi çalışmışlar. Zira Cupra Leon yeni makyaj ile birlikte 333 Hp güç üreten 2.0 TSI bir üniteye sahip olacak. Ayrıca bu ünite ile birlikte otomobilde daha önce sadece Formentor VZ5 ve Audi RS 3'te gördüğümüz Torque Splitter özelliği de yer alacak.

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Kısaca "tork ayırıcı" diye tanımlayabileceğimiz bu özellik sayesinde performans sürüşlerinde otomobil gücü daha verimli bir şekilde ön ve arka akslara dağıtacak. Böylece daha büyük fazla yol tutuşu, daha fazla verim ve performans da beraberinde gelecek.

Donanımsal özelliklere gelirsek ilk başta Matrix LED farlar ile başlamalıyız. Üçgen şeklinde baklava dilimlerine sahip yeni far tasarımına kavuşan model beraberinde yeni ön tampon ve ızgaralar ile birlikte geliyor. Aşırı abartılı olur mu bilemeyiz ancak otomobile önden bakıldığında azda olsa Lamborghini Urus esintileri almak mümkün.

Arka tarafta ise uzun LED stop lambalarını görüyoruz. Bir önceki modele göre farklı olan şey ise bu kez Cupra logosunun da arka stop grubunun içerisine alınmış olması. Bunun yanında 8 farklı jant modeli seçeneğine sahip olan model dış opsiyonlar konusunda oldukça bonkör. Aracın iç mekanında ise belirgin bir değişiklik gözükmüyor.

2024 makyajlı Cupra Leon motor seçenekleri ve fiyatı!

Yenilenen Cupra Leon, 150 Hp güç üreten 6 ileri manuel şanzımanlı 1.5 TSI, 204 Hp güç üreten otomatik ve 4 tekerden çekişli 2.0 TSI, 265 Hp güç üreten otomatik ve önden çekişli 2.0 TSI ve 333 Hp güç üreten Torque Splitter özelliğine sahip 2.0 TSI ünite seçeneklerine sahip olacak.

Tam içten yanmalı ünitelerin yanında bir de 1.5 TSI ünite üzerine inşa edilmiş 150 Hp güç üreten hafif hibrit ve yine 150 Hp güç üreten 2.0 TDI üzerine inşa edilmiş plug-in hybrid modeller ile satışa sunulacak olan modeller elektriklenme trendini de yakalamış gözüküyorlar.

Araçlar Temmuz ayından itibaren Avrupa'da satışa sunulacaklar. 2024 Cupra Leon fiyatı veya fiyat listeleri hakkında henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığını da hatırlatalım.