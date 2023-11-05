2023 yılında en çok satılan sıfır otomobiller listesi ile karşınızdayız! İşte karşınızda tüm detaylarıyla listemiz...

2023 yılının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde Ocak ayından Ekim ayına kadar Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin yayınlamış olduğu verilere göre en çok satılan sıfır otomobilleri ve fiyatlarını derledik. İşte karşınızda 2023 yılında Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobiller ve detayları…

2023 yılının en çok satılan sıfır otomobilleri!

Türkiye'de belki de 2023 yılının en çok konuşulan ve gündem olan konusu sıfır otomobillerdi. Bir dönem yaşanan tedarik sorunları, ikinci eli sıfır fiyatını geçen otomobiller, kredi faizleri ve fırsatçı al-satçılar derken bir yıl neredeyse tamamlandı. Peki 2023 Ocak ayından Ekim ayına kadar en fazla satılan sıfır otomobil hangisi? İşte listemiz…

Listemiz Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından Ocak ayından Ekim ayına kadar yayınlanan verileri kaynak almaktadır.

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1- Fiat Egea Sedan

Neredeyse 10 aylık serüvenin tamamında birinci sıranın sahibi olan Fiat Egea Sedan genel tabloda da birinci sıranın sahibi. Özellikle filo ve şirketler tarafından tercih edilen Fiat Egea Sedan tasarruflu motoru, bakım ve yedek parça maliyetlerinin düşük olması sebebiyle seviliyor. Egea Sedan 2023 yılının Ocak-Ekim periyodunda toplamda 69 bin 403 adet satarak listenin 1. sırasına oturdu.

2- Renault Clio Hatchback

Seveni çok olunca alıcısı da çok oluyor diyebileceğimiz bir otomobille listemiz devam ediyor. Sevilen hatchback Renault Clio Ocak-Ekim dönemi aylık satış listelerinde sürekli Egea ile rekabet içerisindeydi. İkinci sıranın sahibi olan Renault Clio Ocak ayından Ekim ayına kadar toplamda 45 bin 330 adet sattı.

3- Fiat Egea Cross

Sedan modelini 1. sıraya yerleştiren Fiat Egea, crossover SUV sayılabilecek modeli olan Egea Cross'u listenin 3. sırasına yerleştirmeyi başardı. Fiat Egea Cross Ocak ayından Ekim ayına kadarki periyotta toplamda 33 bin 802 adet sattı. Bununla birlikte Fiat, Egea model ailesindeki 3 modelden ikisini en çok satanlar listesinde ilk 3 sıraya yerleştirdi.

4- Megane Sedan

Muhtemelen en büyük talihsizliği Fiat Egea serisi ile yarışması olan C segmentinin sevilen yüzü Megane Sedan listemizde 4. sıraya yerleşti. Aynı Fiat gibi listenin ilk 3 sırasını domine etme şansı olan Renault bir dönem Megane ve Clio modellerinde yaşadığı tedarik sorunu nedeniyle listenin 2 ve 4. sırasını aldı. Megane Sedan Ocak ayından Ekim ayına kadar olan periyotta toplamda 24 bin 122 adet sattı.

5- Toyota Corolla

Bir dönem yaşadığı tedarik sorunları ile gündeme gelen Toyota listenin 5. sırasına Corolla modeli ile yerleşti. Markanın sevilen C segmenti aile otomobili Ocak ayından Ekim ayına kadar olan periyotta toplamda 21 bin 369 adet sattı.

6- Dacia Duster

Bir Renault markası olan ve uygun fiyatlı otomobilleri ile bilinen Dacia sevilen SUV modeli Duster ile listenin 6. sırasına yerleşirken en çok satan 4×4 SUV modelleri arasında da 1. sıranın sahibi oldu. Dacia Duster artık hem şirketler hem şantiyeler hem de kullanıcılar arasında oldukça tercih edilen bir model. Dacia Duster Ocak ayından Ekim ayına kadar olan periyotta toplamda 20 bin 223 adet sattı.

7- Opel Corsa

Listenin ilk Alman markası olan Opel 7. sırayı çok sevilen kompakt modeli ile aldı. Markanın sevilen hatchback modeli Corsa Ocak ayından Ekim ayına kadar olan periyotta toplamda 17 bin 122 adet satıldı. Özellikle Volkswagen Polo'dan bir atılım beklenirken Corsa, Polo'nun 7 sıra önünde yer aldı.

8- Hyundai i20

i20 N modelini duymayan bilmeyen araba meraklısı yoktur. Özellikle yeni i20'nin ünlenmesini sağlayan i20 N sayesinde marka satışları arttı. Hyundai'nin sevilen hatchback modeli i20 Ocak Ayından Ekim ayına kadar toplamda 16 bin 580 adet satarak listenin 8. sırasının sahibi oldu. Ayrıca bu yıl en çok satılan Kore markası da Hyundai olmuş oldu.

9- Peugeout 3008

Muhtemelen aklınızdan "Peugeout tanıtımları o kadar çok oldu peki listede neredeler?" sorusu geçmiştir. Peugeot sevilen SUV modeli 3008 ile birlikte listenin 9. sırasına sahip oldu. Oldukça beğeni toplayan Peugeot 3008 Ocak ayından Ekim ayına kadar olan periyotta toplamda 14 bin 908 adet sattı.

10- Peugeot 2008

Abili kardeşli listenin sondan 2 ve 1. sırasına sahip olan Peugeot 2008 modeli ile de listemizi kapatıyor. Markanın sevilen modeli 2008 Ocak ayından Ekim ayına kadar olan süreçte toplamda 14 bin 245 adet sattı.