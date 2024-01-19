2023'ün Sonunda Türkiye'de En Hızlı İnterneti Hangi Sağlayıcı Sunuyor?

Son yıllarda Türkiye'de insanların en çok şikayetçi olduğu konulardan birisi de internet. Kullanıcıların büyük çoğunluğu ne yazık ki yüksek hızda internet kullanamıyor. Buna karşın internet şirketleri altyapıya sürekli olarak yatırım yaptıklarını söylüyor. Peki 2023'ün sonu itibariyle en hızlı interneti hangi sağlayıcı sunuyor? İşte veriler…

Türkiye'de en hızlı internet sunan sağlayıcılar

İnternet hızını ölçmek için kullanılan web sitesi Speedtest tarafından paylaşılan veriler, 2023'ün dördüncü çeyreği itibariyle Türkiye'de ortalama internet hızını ve en hızlı interneti sunan sağlayıcıları gözler önüne serdi.

Sabit internet

Verilere göre Türkiye'de sabit internet için ortalama indirme hızı 39.78 Mbps iken, yükleme hızı 11.83 Mbps. Ülkemizde gecikme süresi ise 8 milisaniye olarak ölçülmüşken, hız açısından dünya sıralamasında 109. sıraya düştük.

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En hızlı sabit interneti sunan sağlayıcı ise ortalama 66.57 Mbps ile TurkNet oldu. Hemen ardından onu 47.77 Mbps ile Turkcell ve 47.51 Mbps ile Turksat takip etti. Akabinde 32.01 Mbps ile Türk Telekom'u, sonuncu sırada ise 30.42 Mbps ile Vodafone'u görüyoruz.

Türkiye'de en hızlı sabit internet sunan sağlayıcılar şu şekilde sıralandı;

SıraSağlayıcıİndirme Hızı (Ortalama) 1TurkNet66.57 Mbps2Turkcell47.77 Mbps3Turksat47.51 Mbps4Türk Telekom32.01 Mbps5Vodafone30.42 Mbps

Mobil internet

Speedtest, mobil internet için de veriler yayınladı. Buna göre ortalama indirme ve yükleme hızının sırasıyla 36.16 Mbps ve 13.60 Mbps olduğu görüldü. Gecikme süresi ise 23 milisaniye olarak ölçülmüşken, dünya sıralamasında 69. sıraya yükseldik.

En hızlı mobil internet sağlayıcıları listesinin zirvesinde Turkcell olduğunu görüyoruz. Şirket, ortalama olarak 56.73 Mbps hız sunuyor. İkinci sırada ise 30.78 Mbps ile Türk Telekom, son sırada 20.36 Mbps sunan Vodafone yer aldı.

Türkiye'de en hızlı mobil internet sağlayıcıları şu şekilde sıralandı;

SıraSağlayıcıİndirme Hızı (Ortalama) 1Turkcell56.73 Mbps2Türk Telekom30.78 Mbps3Vodafone20.36 Mbps

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi internet sağlayıcısına abonesiniz ve aldığınız hizmetten memnun musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.