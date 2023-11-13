2023 Renault fiyat listesi: İşte yeni modeller ve fiyatları!

Sevilen Fransız markası ve fiyat listesi. İşte karşınızda 2023 Kasım Renault fiyat listesi ve detayları...

Türkiye'de oldukça sevilen Fransız markası Renault'tun fiyat listesi ve yeni modelleri ile karşınızdayız. Özellikle 2. el satışlarında oldukça hızlı bir piyasaya sahip olan markanın sıfır otomobil fiyatları da merak ediliyordu. İşte karşınızda 2023 Kasım Renault fiyat listesi ve yeni modelleri…

2023 Renault fiyat listesi ve modelleri!

2023 yılında yeni Clio, Austral ve Megane E-Tech ile hızlı bir dönüşüm başlatan Fransız markası Renault'un fiyat listesi detaylarını sizin için listeledik. Listemizde binek ve hafif ticari Renault modellerinin 2023 Kasım güncel fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Renault binek otomobil fiyat listesi şöyle:

Clio

2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı equilibre 1.0 SCe 65 hp852.000 ?equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp949.900 ?evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp988.900 ?techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp1.041.900 ?techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp1.286.900 ?

Taliant

2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Joy 1.0 Sce 65 bg837.900 ?Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg940.000 ?Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg989.900 ?

ZOE E-Tech

2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Intense R1351.348.900 ?

Captur

2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg1.347.000 ?Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg1.403.900 ?R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg1.538.900 ?

Megane E-Tech

2023 Model Lansmana Özel Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Techno EV60 220 hp1.499.000 ?Iconic EV60 220 hp1.633.000 ?

Megane Sedan

Renault Megane fiyat listesi:

2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Joy 1.3 TCe 140 bg1.031.900 ?Joy 1.3 TCe EDC 140 bg1.164.000 ?Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg1.179.000 ?Touch 1.3 TCe EDC 140 bg1.244.900 ?Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg1.413.900 ?Icon 1.3 TCe EDC 140 bg1.316.000 ?Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg1.485.900 ?

Austral

2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı techno mild hybrid 160 hp auto1.699.900 ?techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto1.756.000 ?techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp1.987.900 ?

Koleos

2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Icon 1.3 TCe EDC 160 bg2.024.900 ?

Renault hafif ticari fiyat listesi ise şöyle:

Express Combi

2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Joy 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full810.000 ?Touch 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full830.000 ?

Express Van

2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Joy 1.5 Blue dCi 95 bg D-Full665.900 ?

Trafic Combi

2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 5+1 Grand Confort 6 m3 2.0 Blue dCi 150 bg D-Full1.217.000 ?5+1 Grand Confort 6 m3 2.0 Blue dCi EDC 170 bg D-Full1.307.000 ?8+1 Grand Confort 6 m3 2.0 Blue dCi EDC 170 bg D-Full1.424.000 ?

Trafic Panelvan

2023 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı L1H1 8 m3 150 bg D-Full1.026.900 ?L1H2 9 m3 150 bg D-Full1.028.900 ?L2H2 11 m3 150 bg D-Full1.032.900 ?L3H2 13 m3 150 bg D-Full1.041.900 ?L4H2 15 m3 165 bg D-Full1.160.900 ?L4H3 17 m3 Çift Teker 4.5 Ton 165 bg VID D-Full1.263.000 ?

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