2023 Altın Küre Ödülleri açıklandı!
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Bu yıl 80. kez düzenlenen Altın Küre Ödülleri açıklandı! İşte ödül almaya hak kazanan isimler ve yapımlar...
Altın Küre Ödülleri, dün akşam Beverly Hills'te gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Birçok kategoride açıklanan ödüller, oyunculara ve yapımlara verildi. Peki, Altın Küre Ödülleri töreninde hangi kategoride ne ve kim öne çıktı? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.
2023 yılı 80. Altın Küre Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
Bu yıl 80. kez gerçekleşen Altın Küre Ödülleri'ni Jerrod Carmichael sundu. Tören, NBC kanalından da canlı olarak yayınlandı. Altın Küre Ödülleri, Oscar ve Grammy'den sonra en çok izlenen ödül töreni konumunda yer alıyor. Listede kalın harflerle yazılı kısımlar, ödülü kazananları temsil ediyor.
Sinemada en iyi senaryo
Todd Field– TAR
Daniel Scheinert, Daniel Kwan- Everything Everywhere All at Once
Martin McDonagh- The Banshees of Insherin
Sarah Polley- Women Talking
Tony Kushner, Steven Speilberg- The Fabelmans
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Sinemada en iyi yönetmen
James Cameron- Avatar: The Way of Water
Daniel Scheinert, Daniel Kwan- Everything Everywhere All at Once
Baz Luhrmann- Elvis
Martin McDonagh- The Banshees of Insherin
Steven Spielberg- The Fabelmans
Sinemada en iyi kadın oyuncu- dram
Cate Blanchett- TAR
Olivia Colman- Empire of Light
Viola Davis- The Woman King
Ana de Armas- Blonde
Michelle Williams- The Fabelmans
Sinemada en iyi erkek oyuncu- dram – 2023 Altın Küre Ödülleri
Brendan Fraser- The Whale
Hugh Jackman- The Son
Austin Butler-Elvis
Bill Nighy- Living
Jeremy Pope- The Inspection
Sinemada en iyi kadın oyuncu- müzikal/komedi
Lesley Manville- Mrs. Harris Goes to Paris
Margot Robbie- Babylon
Anya Taylor- The Menu
Emma Thompsen- Good Luck to You, Leo Grande
Michelle Yeoh- Everything Everywhere All at Once
Sinemada en iyi erkek oyuncu- müzikal/komedi – 2023 Altın Küre Ödülleri
Diego Calva- Babil
Daniel Craig- Glass Onion: A Knives Out Mystery
Adam Driver- White Noise
Colin Farrel- The Banshees of Inisherin
Ralp Fiennes- The Menu
Sinemada en iyi yardımcı kadın oyuncu
Angela Basset- Black Panther: Wakanda Forever
Kerry London- The Banshees of Inisherin
Jamie Lee Curtis- Everything Everywhere All at Once
Dolly de Leon- Triangle of Sadness
Carey Mulligan- She Said
Sinemada en iyi yardımcı erkek oyuncu
Brendan Gleeson- The Banshees of Inisherin
Barry Keoghan- The Banshees of Inisherin
Brad Pitt- Babylon
Ke Huy Quan- Everything Everywhere All at Once
Eddie Redmayne- The Good Nurse
Televizyonda en iyi kadın oyuncu- dram
Emmma D'Arcy- House of the Dragon
Laura Linner- Ozark
Imelda Staunton- The Crown
Hilary Swank- Alaska Daily
Zendaya- Euphoria
Televizyonda en iyi yardımcı kadın
Elizaberh Debicki- The Crown
Hannah Einbinder- Hacks
Julia Garner- Ozark
JAnelle Garner- Abbott Elemtary
Shery Lee Ralp- Abbott Elementary
Televizyonda en iyi kadın oyuncu- müzikal/komedi – 2023 Altın Küre Ödülleri
Quinta Brunson- Abbot Elementary
Kaley Cuoco- The Flight Attendant
Selena Gomes- Only Murders in the Building
Jenna Ortega-Wednesday
Jean Smart- Hacks
Televizyonda en iyi erkek oyuncu- müzikal/ komedi
Donald Glover- Atlanta
Bill Hader- Barry
Steve Martin- Only Murders in the Building
Martin Short- Only Murders in the Building
Jeremy Allen White- The Bear
Televizyondan en iyi yardımcı erkek oyuncu
John Lithgow- The Old Man
Jonathan Pryce- The Crown
John Tuturro- Severance
Tyler James Williams- Abbott Elementary
Henry Winkler-Barry
Sinemada en iyi müzik
Carter Burwell- The Banshees of Inisherin
Alexandre Desplat- Guillermo del Toro's Pinocchio
Hildur Gudnadóttir- Women Talking
Justin Hurtwitz- Babylon
John Williams- The Fabelmans
Sinemada en iyi şarkı
Where the Crawdads Sing- Taylor Swift, Carolina
Guillermo del Toro's Pinocchio- Guillermo del Toro, Roeban Katz, Alexandre Desplat; CIA Papa
Top Gun- Lady Gaga, Benjamin Rice, Blood Pop; Hold My Hand
Black Panther: Wakanda Forever- Rihanna, Ludwig Göransson, Ryan Coogler, Tems; Lift Me Up
RRR: Chandrabose, M.M. Keeravani; Naatu Naatu
Animasyon dalında en iyi film – 2023 Altın Küre Ödülleri
Guillermo del Toro's Pinnocchio
Inu-Oh
Marcel the Shell with Shoes On
Puss in Boots: The Last Wish
Turning Red
Yabancı dilde en iyi film
Almanya- All Quiet on the Western Front
Arjantin- Argentina, 1985
Hollanda, Fransa, Belçika- Close
Güney Kore- Decision to Leave
Hindistan- RRR
Mini sinema filmi/dizi en iyi yardımcı erkek oyuncu
F. Murray Abraham- The White Lotus
Domhnall Gleeson- The Patient
Paul Wallter Hauser- Black Bird
Richard Jenkins- Dahmer
Seth Rogen- Pam & Tommy
Mini sinema filmi/dizi en iyi yardımcı kadın oyuncu
Jennifer Coolidge– The White Lotus
Claire Danes- Fleishman Is in Trouble
Daisy Edgar- Under the Banner of Heaven
Niecy Nash-Betts- Dahmer
Aubrey Plaza- The White Lotus
Henüz açıklanmayan bazı ödüllerden dolayı listede eksiklik vardır. Altın Küre Ödülleri'nin tamamı açıklandığı takdirde haberde düzenleme yapılacaktır.