2023 Altın Küre Ödülleri açıklandı!

Altın Küre Ödülleri, dün akşam Beverly Hills'te gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Birçok kategoride açıklanan ödüller, oyunculara ve yapımlara verildi. Peki, Altın Küre Ödülleri töreninde hangi kategoride ne ve kim öne çıktı? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

2023 yılı 80. Altın Küre Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Bu yıl 80. kez gerçekleşen Altın Küre Ödülleri'ni Jerrod Carmichael sundu. Tören, NBC kanalından da canlı olarak yayınlandı. Altın Küre Ödülleri, Oscar ve Grammy'den sonra en çok izlenen ödül töreni konumunda yer alıyor. Listede kalın harflerle yazılı kısımlar, ödülü kazananları temsil ediyor.

Sinemada en iyi senaryo

Todd Field– TAR

Daniel Scheinert, Daniel Kwan- Everything Everywhere All at Once

Martin McDonagh- The Banshees of Insherin

Sarah Polley- Women Talking

Tony Kushner, Steven Speilberg- The Fabelmans

Sinemada en iyi yönetmen

James Cameron- Avatar: The Way of Water

Daniel Scheinert, Daniel Kwan- Everything Everywhere All at Once

Baz Luhrmann- Elvis

Martin McDonagh- The Banshees of Insherin

Steven Spielberg- The Fabelmans

Sinemada en iyi kadın oyuncu- dram

Cate Blanchett- TAR

Olivia Colman- Empire of Light

Viola Davis- The Woman King

Ana de Armas- Blonde

Michelle Williams- The Fabelmans

Sinemada en iyi erkek oyuncu- dram – 2023 Altın Küre Ödülleri

Brendan Fraser- The Whale

Hugh Jackman- The Son

Austin Butler-Elvis

Bill Nighy- Living

Jeremy Pope- The Inspection

Sinemada en iyi kadın oyuncu- müzikal/komedi

Lesley Manville- Mrs. Harris Goes to Paris

Margot Robbie- Babylon

Anya Taylor- The Menu

Emma Thompsen- Good Luck to You, Leo Grande

Michelle Yeoh- Everything Everywhere All at Once

Sinemada en iyi erkek oyuncu- müzikal/komedi – 2023 Altın Küre Ödülleri

Diego Calva- Babil

Daniel Craig- Glass Onion: A Knives Out Mystery

Adam Driver- White Noise

Colin Farrel- The Banshees of Inisherin

Ralp Fiennes- The Menu

Sinemada en iyi yardımcı kadın oyuncu

Angela Basset- Black Panther: Wakanda Forever

Kerry London- The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis- Everything Everywhere All at Once

Dolly de Leon- Triangle of Sadness

Carey Mulligan- She Said

Sinemada en iyi yardımcı erkek oyuncu

Brendan Gleeson- The Banshees of Inisherin

Barry Keoghan- The Banshees of Inisherin

Brad Pitt- Babylon

Ke Huy Quan- Everything Everywhere All at Once

Eddie Redmayne- The Good Nurse

Televizyonda en iyi kadın oyuncu- dram

Emmma D'Arcy- House of the Dragon

Laura Linner- Ozark

Imelda Staunton- The Crown

Hilary Swank- Alaska Daily

Zendaya- Euphoria

Televizyonda en iyi yardımcı kadın

Elizaberh Debicki- The Crown

Hannah Einbinder- Hacks

Julia Garner- Ozark

JAnelle Garner- Abbott Elemtary

Shery Lee Ralp- Abbott Elementary

Televizyonda en iyi kadın oyuncu- müzikal/komedi – 2023 Altın Küre Ödülleri

Quinta Brunson- Abbot Elementary

Kaley Cuoco- The Flight Attendant

Selena Gomes- Only Murders in the Building

Jenna Ortega-Wednesday

Jean Smart- Hacks

Televizyonda en iyi erkek oyuncu- müzikal/ komedi

Donald Glover- Atlanta

Bill Hader- Barry

Steve Martin- Only Murders in the Building

Martin Short- Only Murders in the Building

Jeremy Allen White- The Bear

Televizyondan en iyi yardımcı erkek oyuncu

John Lithgow- The Old Man

Jonathan Pryce- The Crown

John Tuturro- Severance

Tyler James Williams- Abbott Elementary

Henry Winkler-Barry

Sinemada en iyi müzik

Carter Burwell- The Banshees of Inisherin

Alexandre Desplat- Guillermo del Toro's Pinocchio

Hildur Gudnadóttir- Women Talking

Justin Hurtwitz- Babylon

John Williams- The Fabelmans

Sinemada en iyi şarkı

Where the Crawdads Sing- Taylor Swift, Carolina

Guillermo del Toro's Pinocchio- Guillermo del Toro, Roeban Katz, Alexandre Desplat; CIA Papa

Top Gun- Lady Gaga, Benjamin Rice, Blood Pop; Hold My Hand

Black Panther: Wakanda Forever- Rihanna, Ludwig Göransson, Ryan Coogler, Tems; Lift Me Up

RRR: Chandrabose, M.M. Keeravani; Naatu Naatu

Animasyon dalında en iyi film – 2023 Altın Küre Ödülleri

Guillermo del Toro's Pinnocchio

Inu-Oh

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red

Yabancı dilde en iyi film

Almanya- All Quiet on the Western Front

Arjantin- Argentina, 1985

Hollanda, Fransa, Belçika- Close

Güney Kore- Decision to Leave

Hindistan- RRR

Mini sinema filmi/dizi en iyi yardımcı erkek oyuncu

F. Murray Abraham- The White Lotus

Domhnall Gleeson- The Patient

Paul Wallter Hauser- Black Bird

Richard Jenkins- Dahmer

Seth Rogen- Pam & Tommy

Mini sinema filmi/dizi en iyi yardımcı kadın oyuncu

Jennifer Coolidge– The White Lotus

Claire Danes- Fleishman Is in Trouble

Daisy Edgar- Under the Banner of Heaven

Niecy Nash-Betts- Dahmer

Aubrey Plaza- The White Lotus

Henüz açıklanmayan bazı ödüllerden dolayı listede eksiklik vardır. Altın Küre Ödülleri'nin tamamı açıklandığı takdirde haberde düzenleme yapılacaktır.