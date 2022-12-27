2022'nin en iyi kamerasına sahip akıllı telefonları belli oldu!

2022 yılında çıkış yapan ve aynı zamanda en iyi kameraya sahip olan akıllı telefonlar açıklandı. İşte liste...

Yeni yıla çok bir vakit kalmadı ve birçok araştırma şirketi, bu seneye ait raporlar sundu. Şimdi paylaşılan raporda ise 2022'de çıkış yapan ve aynı zamanda en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar açıklandı. Peki listenin başında hangi marka ve model var? İşte detaylar!

En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar! (2022)

Bu sene içerisinde birçok üretici, yeni amiral gemisi modellerini piyasaya sürdü. Öyle ki geçtiğimiz yıl en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar arasında ilk sırada yer alan Huawei, bu yıl da aynı şekilde listenin en tepesinde.

DxOmark, 2022 yılının en iyi kamerasına sahip olan akıllı telefonları paylaştı. Öyle ki açıklanan listenin ilk sırasında, kamera bölümünden 149 puan alan Huawei Mate 50 Pro bulunuyor. Hemen ardında ise 147 puanla Google Pixel 7 Pro yer aldı.

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