2022'nin en iyi kamerasına sahip akıllı telefonları belli oldu!
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2022 yılında çıkış yapan ve aynı zamanda en iyi kameraya sahip olan akıllı telefonlar açıklandı. İşte liste...
Yeni yıla çok bir vakit kalmadı ve birçok araştırma şirketi, bu seneye ait raporlar sundu. Şimdi paylaşılan raporda ise 2022'de çıkış yapan ve aynı zamanda en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar açıklandı. Peki listenin başında hangi marka ve model var? İşte detaylar!
En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar! (2022)
Bu sene içerisinde birçok üretici, yeni amiral gemisi modellerini piyasaya sürdü. Öyle ki geçtiğimiz yıl en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar arasında ilk sırada yer alan Huawei, bu yıl da aynı şekilde listenin en tepesinde.
DxOmark, 2022 yılının en iyi kamerasına sahip olan akıllı telefonları paylaştı. Öyle ki açıklanan listenin ilk sırasında, kamera bölümünden 149 puan alan Huawei Mate 50 Pro bulunuyor. Hemen ardında ise 147 puanla Google Pixel 7 Pro yer aldı.
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Yukarıda yer alan listeye bakacak olursak, Apple'ın iPhone serilerinin kamera bakımından oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Hemen ardında ise Google'ın Pixel serisinin de hatırı sayılır derecede yer kapladığı görülebilir. Ayrıca, bu yılın en popüler akıllı telefonu olan Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) modelinin de listede yer aldı. Peki sizler 2022'nin en iyi kamerasına sahip akıllı telefonları hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede yer almasını istediğiniz bir model var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
SıraMarka/ModelKamera puanı1Huawei Mate 50 Pro1492Google Pixel 7 Pro1473Honor Magic 4 Ultimate1474Apple iPhone 14 Pro Max1465Apple iPhone 14 Pro1466Huawei P50 Pro1437Apple iPhone 13 Pro1418Apple iPhone 13 Pro Max1419Xiaomi mi 11 Ultra14110Google Pixel 714011Huawei Mate 40 Pro+13912Xiaomi 12S Ultra13613Huawei Mate 40 Pro13514Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)13515Google Pixel 6 Pro13416Vivo X70 Pro+13417Apple iPhone 14 Plus13318Apple iPhone 1413319Apple iPhone 12 Pro Max13120Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos)131
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Yukarıda yer alan listeye bakacak olursak, Apple'ın iPhone serilerinin kamera bakımından oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Hemen ardında ise Google'ın Pixel serisinin de hatırı sayılır derecede yer kapladığı görülebilir. Ayrıca, bu yılın en popüler akıllı telefonu olan Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) modelinin de listede yer aldı.
Peki sizler 2022'nin en iyi kamerasına sahip akıllı telefonları hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede yer almasını istediğiniz bir model var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!