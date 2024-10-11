18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı

Bristol Üniversitesi'nde okuyan 18 yaşındaki Sofia Alonso-Mossinger, popüler internet sitesinden sipariş ettiği botları açarken kutudan akrep çıktığını görünce hayatının büyük bir şok yaşadı.

Korkuyla çığlık atan Sofia, hemen ev arkadaşlarından yardım istedi. Zooloji öğrencisi Oliver James, mutfak maşasıyla akrebi yakalayıp bir Tupperware kutusuna koydu. Öğrenciler, ne yapacaklarını bilemedikleri için önce kutuda delikler açtılar ve akrebe su verdiler.

Öğrenciler, daha sonra Ulusal Sürüngen Refah Merkezi'ne (NCRW) aradı. NCRW uzmanı Chris Newman, akrebin Olivierus martensii türü olduğunu ve Çin akrebi olarak da bilindiğini açıkladı. Newman, bu türün sokmasının yetişkinlerde genellikle hayati tehlike oluşturmadığını, ancak ciddi rahatsızlığa neden olabileceğini belirtti.

Olayın ardından konuşan Sofia, "Rüya gördüğümü sandım. Örümceklerle aram iyi olsa da odamda rastgele bir akrep görmek korkutucuydu," dedi. Ev arkadaşı Phoebe Hunt ise başta akrebi öldürmeyi düşündüklerini, ancak daha insancıl bir çözüm bulmaya karar verdiklerini söyledi.

NCRW, son bir ay içinde benzer şekilde gelen ikinci akrep vakası olduğunu ve durumun endişe verici olduğunu vurguladı.

Bu olay, uluslararası e-ticaret ve kargo süreçlerinde güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.