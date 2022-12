179 TL'lik oyun ücretsiz oldu!

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Genelde bu yapımları haftalık olarak yeniliyor. Fakat yılbaşı nedeniyle Epic Games her gün bir oyun verecek.

Epic Games Store'dan yılbaşı oyun sürprizi!

Epic Games Store, yılbaşı özel kampanyalarıyla birlikte her gün bir adet ücretsiz oyun veriyor. 15 gün sürecek bu kampanya kapsamında ilk oyun 160 TL değerindeki Bloons TD 6 oldu. Ardından 39 TL değerindeki Horizon Chase Turbo, 39 TL değerindeki Sable ve 33 TL değerindeki Them's Fightin' Herds verildi. Bugünün ücretsiz oyunu ise 179 TL değerindeki Wolfenstein: The New Order oldu.

Yapılan resmi paylaşıma göre 15 Aralık'ta başlayan ve 15 gün sürecek kampanyada toplam 15 oyun dağıtılacak. Bu süreçte ücretsiz satın alım yaparak kütüphanesine ekleyenler kalıcı olarak sahip olacak. Fakat bir de geçici olarak sunulanlar olacak. O kategorideki oyunları ise kalıcı olarak kütüphanenize ekleyemezsiniz.

Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu! Zirve el değiştirdi

Wolfenstein: The New Order sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit ve üstü

İşlemci– CPU: Intel Core i7 veya eşdeğer AMD

Bellek- RAM: 4 GB bellek

Depolama HDD-SSD: 50 GB disk alanı

Ekran kartı- GPU: GeForce 460, ATI Radeon HD 6850

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 8 64-bit ve üstü

İşlemci– CPU: Intel Core i7 veya eşdeğer AMD

Bellek- RAM: 4 GB bellek

Depolama HDD-SSD: 50 GB disk alanı

Ekran kartı- GPU: GeForce 460, ATI Radeon HD 6850

Siz Epic Games tarafından yılbaşı süresince verilecek ücretsiz oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!