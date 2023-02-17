12 inç Macbook geri mi dönüyor? Karar Tim'in!

Apple, bir dönemin efsanesi olan 12 inç boyutundaki MacBook modelini M2 serisi bir işlemciyle tekrar getirebilir.

En son 2017 yılında 12 inç boyutunda bir MacBook modeli gördük. Bu cihazın birçok seveni olmasına rağmen Apple 13 inç Air modeline yönelmeyi tercih etti. Fakat artık çerçevesiz çentikli ekran tasarımını bilgisayarlarına da taşıdığı için çok daha küçük kasalara büyük ekranlar sığdırabiliyor. Peki 12 inç geri mi dönüyor?

12 inç MacBook, M2 serisinden güç alabilir!

Geçtiğimiz dönemde Bloomberg'den Mark Gurman'ın konuyla ilgili birçok paylaşımını gördük. İddiaya göre 12 inç MacBook modeli M2 Pro ve M2 Max işlemcileriyle birlikte geri dönecekti. Fakat uzun bir süredir olumlu diyebileceğimiz bir gelişme yaşanmadı.

Bugün ortaya çıkan sızıntılar ise Apple'ın bu yeni cihaz hakkında kararsız olduğunu öne sürüyor. Fakat yine de geliştirme ve üretim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Zira seri üretim kararı alınırsa M2 serisine yetişmesi planlanıyor.

15 inç'lik Macbook Air yolda! Tahmini tarihi belli oldu

Bu durumda iddia edilen olası satış tarihinin doğruluğunun yükseldiğini söyleyebiliriz. Yani 2023'ün 2. yarısında, muhtemelen iPhone etkinliğinde Tim Cook bir kez daha Steve Jobs'ın meşhur One More Thing sahnesini gerçekleştirerek tanıtabilir.

Fakat belirttiğimiz gibi henüz Apple yönetimi 12 inç Macbook konusunda nihai kararını vermiş değil. Hatta bazı sızıntılara göre Tim Cook'un bu alanda bir yönlendirme yapması gerekebilir. Ancak 15 inç Macbook ile birlikte gelmesi potansiyel alıcıları cezbedecektir.

M2 MacBook Air ön incelememizi aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

M2 MacBook Air incelememizi aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

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