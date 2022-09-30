10 bin TL altı fiyat/performans laptopları!
Teknoloji Haberleri
Bilgisayar fiyatları son dönemde oldukça yükseldi. Biz de 10 bin TL öğrenciler ve çalışanlar için en iyi laptopları bir araya getirdik.
Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte, pek çok ithal üründe olduğu gibi laptoplarında fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Hatta pek çok markanın popüler modelleri 10 bin TL barajının üstüne çıktı. Fakat hala bu sınırı geçmeden alabileceğiniz kaliteli cihaz bulunuyor. İşte öğrenciler ve beyaz yaka çalışanlar için 10 bin TL altı en iyi laptoplar…
10 bin TL altı en iyi laptoplar!
Listemizi hazırlarken kullandığımız laptoplar yalnızca öğrenciler için değil, aynı zamanda beyaz yakalı ofis çalışanları içinde oldukça güzel alternatifler olacaktır. Zira bu cihazların sağlamış olduğu performans sayesinde, üst düzey grafik ve işlem gücü gerektiren şeyler yapmayı düşünmüyorsanız tüm işleriniz için kullanabilirsiniz.
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Huawei MateBook D15
Ekran: 15,6 inç FHD IPS LCD
İşlemci: Intel Core i3 10110U
Ekran kartı: Intel UHD Graphics (Dahili)
RAM: 8 GB
Hafıza: 256 GB M2 SSD
İşletim sistemi: Windows 10 (Windows 11'e ücretsiz yükseltme)
Ağırlık: 1.62 kg
Ürünü almak için burayı tıklayabilirsiniz.
Lenovo V14 (G2) AMD / Intel
Ekran: 14 inç FHD TN
İşlemci: AMD Ryzen 5 5500U/ Intel Core i5 1135G7
Ekran kartı: Dahili
RAM: 8 GB
Hafıza: 256 GB/512 GB SSD
İşletim sistemi: Windows 10 (Windows 11'e ücretsiz yükseltme)
Ağırlık: 1.6 kg
Ürünü almak için burayı tıklayabilirsiniz.
Dell Inspiron 3511
Ekran: 15.6 inç FHD WVA
İşlemci: Intel Core i3 1115G4
Ekran kartı: Intel UHD Graphics (Dahili)
RAM: 8 GB
Hafıza: 256 GB SSD
İşletim sistemi: Ubuntu
Ağırlık: 1.73
Ürünü almak için burayı tıklayabilirsiniz.
HP 15S-EQ3014NT
Ekran: 15,6 inç FHD
İşlemci: AMD Ryzen 5 5625U
Ekran kartı: AMD Radeon R5 (Dahili)
RAM: 8 GB
Hafıza: 256 GB SSD
İşletim sistemi: Freedos
Ağırlık: 1.74 kg
Ürünü almak için burayı tıklayabilirsiniz.
Honor Magicbook X14
Ekran: 14 inç
İşlemci: Intel Core i3-10110U
Ekran kartı: Intel UHD Graphics (Dahili)
RAM: 8 GB
Hafıza: 256 GB SSD
İşletim sistemi: Windows 10 (Windows 11'e ücretsiz yükseltme)
Ağırlık: 1.38 kg
Ürünü almak için burayı tıklayabilirsiniz.
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