1.099 TL'lik oyun kısa süreliğine ücretsiz!

Infinity Ward ve Aspy tarafından geliştirilen Call Of Duty Modern Warfare 2, Steam üzerinde 1099 TL fiyat etiketine sahip. Oyun bugün yeni bir güncelleme alacak. Bu yeni güncelleme ardından dağıtıcı şirket Activision, herkesi Call Of Duty Modern Warfare 2 Online'ı ücretsiz olarak oynamaya davet etti. Kısa süreliğine geçerli olacak etkinlik kapsamında herkes oyunun online moduna erişim sağlama şansına sahip olacak.

Call Of Duty Modern Warfare 2 kısa süreliğine ücretsiz olacak!

Infinity Ward ve Aspy tarafından geliştirilen COD II, 28 Ekim 2022 tarihinde çıkış yaptı. Bu tarihten itibaren Steam platformunda satışta olan oyun 1099 TL fiyat etiketine sahip. Oyunun platform üzerindeki inceleme yorumlarıysa oldukça iyi. Yapılan yorumların %75'i oyun için olumlu yönde.

Bugün -yani 15 Mart 2023 tarihinde- oyun yeni bir güncelleme alacak. Sezon 2 Reloded adlı güncelleme ile oyunun online kısmı için yeni bir sezon başlayacak. Bugün alacağı güncellemeden 1 gün sonra oyunun online versiyonu kullanıcılara ücretsiz sunulacak.

Güncellemeden 1 gün sonra yani 16 Mart 2023'te başlayacak etkinlik 20 Mart 2023 günü bitecek. Etkinlik kapsamında oyuncular yeni Himmelatt Expo'da dahil olmak üzere altı çok oyunculu haritayı oynama şansına sahip olacak. Ayrıca bazı oyun modlarını da deneyimleme şansına sahip olacaklar. Bu oyun modları ise şöyle:

Team Deathmatch,

Hardpoint,

Kill Confirmed,

Domination,

Infected,

Gun Game,

One in the Chamber All or Nothing

Ücretsiz deneme sürümünde yer alacak olan tüm içeriği özetlersek şöyle bir tablo elde edebiliriz:

Modern Warfare 2 Ücretsiz Erişim İçeriği

Temel (6v6) Haritalar: Farm 18, Mercado Las Almas, Shipment, Dome, Himmelmatt Expo

Temel Modlar: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Gun Game, Infected, One in the Chamber, All or Nothing

Savaş Haritaları: Santa Seña

Savaş Haritası Modları: Ground War, Invasion

Special Ops: Atomgrad — Special Ops Raid Bölüm 01 (Yalnızca standart zorlukta)

Oyunun ücretsiz online sürümüne Steam gibi platformlardan erişim sağlanabilecek. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Peki sizce oyunun online versiyonu güzel olacak mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!