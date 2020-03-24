Teknoloji Milyarderlerinden Maske Jesti!
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Teknoloji ›› Teknoloji Milyarderlerinden Maske Jesti! - Haber
Nicola Tesla, Koronavirüs, Facebook, Apple, Teknoloji

Teknoloji Milyarderlerinden Maske Jesti!

Coronavirüs salgını dünyaya yayılırken teknoloji milyarderleri kritik tıbbi malzemeleri bağışlamayı vaat ediyor.

24.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:34
Teknoloji Milyarderlerinden Maske Jesti!

Coronavirüs salgını dünyaya yayılırken teknoloji milyarderleri kritik tıbbi malzemeleri bağışlamayı vaat ediyor. Silikon Vadisi CEO'larında Tim Cook, Elon Musk ve Mark Zuckerberg toplamda 18 milyon adete yakın cerrahi maske bağışlayacaklarını duyurdu.

Hafta sonu boyunca Apple'dan Tim Cook, Facebook'tan Mark Zuckerberg ve Tesla'dan da Elon Musk, koronavirüs ile savaşmak için sağlık çalışanlarına milyonlarca maske teslim edeceklerini dile getirdiler.

Apple CEO'su TIm Cook Cumartesi günü Apple'ın ABD ve Avrupa'daki sağlık çalışanlarına milyonlarca maske bağışlayacağını duyurdu. Zaten daha önce de Başkan Yardımcısı Mike Pence, Apple'ın ABD'deki sağlık çalışanları için iki milyon maske bağışlayacağını söylemişti.

Pazar günü yayınlayan bir Facebook bildirisinde ise Mark Zuckerberg, Facebook'un maske için kaynak sağlamaya çalıştığını ve Kaliforniya yangınlarından arta kalan maskelerin de bağışlanacağını aktardı.

Ayrıca son olarak Elon Musk, Tesla ve SpaceX adına 250 bin adet N95 maskesinin gönderilmeye hazır olduğunu söyledi. Musk, "Yarın gece bu maskeleri hastanelere dağıtmaya başlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuşurken ayrıca Tesla ve SpaceX'in hastaneler için ventilatör üretmeye kaynak ayıracağına söz verdi.

Kaynak: Tamindir

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü Haber
Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor Haber
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haber
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
CHP'den Fatih Terim hamlesi! Suç duyurusunda bulunacaklar Haber
CHP'den Fatih Terim hamlesi! Suç duyurusunda bulunacaklar
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek Haber
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Albayrak'tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi Haber
Albayrak'tan vatandaşı rahatlatacak açıklama: Ödemeler ertelendi
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsün tedavisinde kullanılan ilacın adını canlı yayında verdi
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi
Beyoğlu'nda genç adamın, çöp kamyonunun altında kaldığı anları güvenlik kamerası görüntüledi
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu
Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor
Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor
Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı
Paraguay'da hapiste olan Ronaldinho karantinaya alındı
KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı
KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Cahit Özkan Ziya Selçuk Mehmet Cahit Turhan
Magazin Idris Elba Ender Saraç Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Falcao Falcao Ersun Yanal Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Beşiktaş Fatih Terim Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Teknoloji Milyarderlerinden Maske Jesti! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 11:25:46. #1.14#
title