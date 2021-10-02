TEKNOFEST'te 'Oto Filika' projesiyle birinci olan ekip KSÜ Rektörü'nü ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEKNOFEST'te "Oto Filika" projesiyle birinci olan ekip KSÜ Rektörü'nü ziyaret etti

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
TEKNOFEST'te

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Yusuf Ziya Elçi, afetlerde su üzerinde vatandaşların kurtarılması için geliştirdiği "Oto Filika" ile TEKNOFEST 2021'de birinci olmanın gururunu yaşıyor.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Yusuf Ziya Elçi, afetlerde su üzerinde vatandaşların kurtarılması için geliştirdiği "Oto Filika" ile TEKNOFEST 2021'de birinci olmanın gururunu yaşıyor.

Uzaktan kontrol edilebilen, su içerisinde cihazın alabora olmasını engelleyen sistemlere sahip "Oto Filika", dalgalı sularda gövdesini otonom olarak dengeleyip kurtarma esnasında dalgalarla birlikte senkronize sabitlik sağlayarak arama kurtarma çalışmalarında kazaya uğrayan bireyleri tekneye alıyor.

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2021'de İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde birincilik elde eden KSÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Elçi ile proje danışmanı Doç. Dr. Celal Kurşun başarılarını ziyaret ettikleri KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ile paylaştı.

Başarısından dolayı "Filika Elçi" takımını tebrik eden Can, Türkiye'nin her alanda yerli ve milli üretimi hedeflediğini dile getirdi.

Öğrencilerinin TEKNOFEST gibi büyük bir organizasyonda birinci olarak önemli bir başarıya imza attığını belirten Can, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz. TEKNOFEST'te danışmanlığını Doç. Dr. Celal Kurşun'un yaptığı yüksek lisans öğrencimiz Yusuf Ziya Elçi'nin projesi olan "Oto Filika", TEKNOFEST 2021'de birinci oldu. Bundan dolayı gururluyuz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemiz de her türlü projeyi ve yerli teknoloji çalışmalarını destekliyoruz. Türkiye'nin 2023, 2053 hedeflerine dönük çalışmalara destek verecek her türlü bilimsel çalışmayı, yerli teknoloji üretim çalışmalarını destekliyoruz."

Üniversitede yüksek lisans öğrencisi olan ve aynı zamanda kentte Serhan Çalık Ortaokulunda matematik öğretmeni olarak görev yapan Elçi de TEKNOFEST gibi büyük bir organizasyonda birinci olmaktan dolayı gururlu olduğunu belirtti.

Cihaz hakkında bilgi veren Elçi şunları kaydetti:

"Bu su üzerindeki ilk tasarımım ve çalışmam. Oto Filika tamamen insansız, arama-kurtarma çalışmasında insana ihtiyaç duymadan hareket eden bir prototip çekirdek robottur. Kaza alanına kadar kanatları kapalı, kaza alanından sonra kanatlarını açarak insanları paletler yardımıyla insansız bir şekilde alacak bir sistem. Sistem otonom dengeli olduğundan dolayı hem dalgalarla baş edebilme gücü yüksek kabiliyette hem de alabora olsa ve kanadının birini kaybetse dahi kendi dengesini koruyabilecek. Çünkü su üzerindeki stabilizasyon çok zordur. Su üzerindeki stabilizasyonu sağlayan bir sistemdir. Faaliyet noktasında tabii ki bundan sonraki süreç bizi aşan bir süreç. Yani yatırımcıların ilgisini çekerek kullanılabilir ve uygulanılabilir. Bir ön AR-GE'den sonra yatırım haline getirerek kullanılabilir hale getireceğiz."

Doç. Dr. Kurşun da öğrencisinin başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu, cihazın geleceğe yönelik ciddi bir yatırım aracı olabileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Rektör Can, başarılarından dolayı "Filika Elçi" takımını tebrik ederek Elçi ve Kurşun'a hediye takdim etti.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Donald Trump Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Gülben Ergen
Spor Serdar Aziz Stefan Kuntz Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mahmut Demirtaş Mehmet Akif Ersoy Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TEKNOFEST'te 'Oto Filika' projesiyle birinci olan ekip KSÜ Rektörü'nü ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 13:28:04. #1.11#