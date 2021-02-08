TEKNOFEST sonrası hayatı değişti

DÜZCE'de, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisiyken kanser hastası babası için damar görüntüleme cihazı geliştiren Elif İnce'nın(19) yaşamı bu projeyle değişti. Lise döneminde Tıp Fakültesi okumak isteyen İnce, geliştirdiği cihaz ve sonrasında katıldığı TEKNOFEST'in ardından bilgisayar mühendisi olmaya karar verdi.

Düzce BİLSEM'de kanser hastası babasının tedavisi sırasında damarlarının zor bulunmasından yola çıkan Elif İnce lise döneminde damar yolunun rahat bulunması için cihaz geliştirdi. Daha sonra bu proje ile TEKNOFEST ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalara katılan İnce finale kadar yükseldi. Özellikle TEKNOFEST'e katılmasının ardından hayatı değişen, lise çağında hayalini kurduğu Tıp Fakültesi okuyup doktor olmak isteyen İnce, şimdi ise Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyor.

Hayatındaki değişiklikleri anlatan Elif İnce "Düzce BİLSEM'de projeler yaptıkça aslında mühendisliğe ilgim artmaya başlamıştı ama lisenin ilk iki yılında ağırlıklı olarak tıp fakültesi istiyordum her sayısal öğrencisi gibi. 2019 yılında ilk defa TEKNOFES'te gittim. Çeşitli savunma sanayi firmalarının stantlarını gezme imkanım oldu. Orayı görünce çok etkilendim. Ülkemizde çok güzel işlerin başarıldığını, inşallah başarılmaya da devam edileceğini gördüm. Ben de bir parçası olmak istedim. Bu yüzden kararımı mühendisliğe çevirdim" dedi.

TEKNOFEST projesi sahibi olan Selçuk Bayraktar'ı kendisine idol olarak kabul eden İnce, "Ben Selçuk Bayraktar'ın çalışmalarından çok etkileniyorum. O'nun genç zamanlarından bir videosu var. O zamanlardan beri bir vizyonu var. Yapmak istediği çalışmalar var ve o dönemden beri ülkemiz için faaliyette bulunuyor. Onu kendime örnek alıyorum. O'nun gibi olmak istiyorum. Çünkü ülkemiz bu günlerde çok güzel işler başarıyor. Genç mühendisler sayesinde. İnşallah ben de onlardan biri olabilirim. Bu TEKNOFEST gibi etkinliklerde paydaş olan emeği olan herkese teşekkür ederim" dedi.Hedefinin bilgisayar mühendisi olarak savunma sanayinde yer almak olduğunu dile getiren İnce, "Ben de savunma sanayi için işler yapmak istiyorum. Bilgisayar mühendisi olacağım inşallah. Eğer bir İHA'nın bile yazılımını kendim yapabilirsem çok mutlu olurum. İnşallah yapabilirim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ