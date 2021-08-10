Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest başvuruları ne zaman? Teknofest ne zaman yapılacak?

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarının başvuruları başladı. TEKNOFEST heyecanına katılmak için son başvuru tarihi 28 Şubat'tır. Peki, Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest başvuru tarihi nedir? Teknofest nedir? Teknofest başvuruları ne zaman? Teknofest ne zaman yapılacak?

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik düzenleniyor. 34 farklı kategoride gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2021 ne zaman? Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarının başvuruları başladı. TEKNOFEST heyecanına katılmak için son başvuru tarihi 28 Şubat! Peki, Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest başvuru tarihi nedir? Peki, Teknofest 2021 ne zaman? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest başvuru tarihi nedir? Teknofest nedir? İşte detaylar haberimizde...

TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik düzenleniyor. 34 farklı kategoride gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2021 teknoloji yarışmaları arasında geçtiğimiz yıldan farklı olarak Karma Sürü Simülasyon Yarışması, İletişim Teknolojileri Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Yapay Zekâ Yarışması, Kültür ve Turizm Teknolojileri Yarışması, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması, Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması ve Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması da yer alacak.

TEKNOFEST 2021 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarının başvuruları başladı. TEKNOFEST heyecanına katılmak için son başvuru tarihi 28 Şubat! 28 Şubat'a kadar başvurularını yapabilirsiniz.

TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN?

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan TEKNOFEST'in teknoloji yarışmalarının başvuruları başladı. TEKNOFEST heyecanına katılmak için son başvuru tarihi 28 Şubat!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik düzenleniyor. 34 farklı kategoride gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2021 teknoloji yarışmaları arasında geçtiğimiz yıldan farklı olarak Karma Sürü Simülasyon Yarışması, İletişim Teknolojileri Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Yapay Zekâ Yarışması, Kültür ve Turizm Teknolojileri Yarışması, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması, Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması ve Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması da yer alacak.

TÜBİTAK bu yıl Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, Uluslararası ve Liseler Arası İHA Yarışmaları, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Roket Yarışması, Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ve Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması olmak üzere 8 yarışmayla TEKNOFEST heyecanına ortak olacak.

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor. Bu yıl teknoloji yarışmalarına başvuran ve ön eleme aşamasını geçen proje sahibi gençlerden oluşan takımlara toplamda 5 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. Dereceye giren takımları ise 4 milyon TL'nin üzerinde ödüller bekliyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali hakkında detaylı bilgi ve başvurular için https://teknofest.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen dünyanın en büyük festivalidir. 2018 yılından beri her yıl düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, havacılık ve uzay konulu etkinlik, söyleşi gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

TEKNOFEST 2019'da havacılıktan otomotive, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında uçan araba tasarımdan insansız sualtı sistemlerine, insanlık yararına teknolojiden biyoteknoloji inovasyona uzanan geniş bir spektrumda alanında uzman kişi ve kurumların rehberlik ve danışmanlığında gerçekleşen teknoloji yarışmalarında yer alan yarışma alanları, yarışma şartnameleri, güvenlik esas ve prosedürleri, hakem komitesi yönetimi ve ödül programları gibi unsurlar Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından sevk ve idare edilmektedir.