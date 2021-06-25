Teknesiyle ufukları aşan yelkenci, Türk denizlerini boydan boya geziyor (2)

Açık deniz yelken sporcusu Tolga Pamir, Türkiye'nin dört denizini hiç durmadan solo olarak teknesiyle aşacağı yolculuğu kapsamında İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Açık deniz yelken sporcusu Tolga Pamir, Türkiye'nin dört denizini hiç durmadan solo olarak teknesiyle aşacağı yolculuğu kapsamında İstanbul Boğazı'na ulaştı.

Yolculuğunun startını Artvin'in Hopa ilçesinden veren Pamir, Türkiye Yelken Federasyonunun organizasyonuyla Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'de sadece rüzgar ve yelkenlerini kullanarak, 1500 deniz mili kat etmeyi hedefliyor. Pamir, bu kapsamda Karadeniz'de 7 günü aşan yolculuğun ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarına geldi.

Boğaz'ın Karadeniz girişinde Sahil Güvenlik Botu tarafından karşılanan açık deniz yelken sporcusu Pamir için görevli TCSG-5 Botu'nun Komutanı telsizden, "İstanbul'a hoş geldiniz, İstanbul Valiliği ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı olarak hayırlı seyirler dileriz. Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun." ifadelerini kullandı.

Pamir de buna karşılık teşekkür mesajını ileterek, "Öncelikle Tüm Karadeniz boyunca Sahil Güvenlik birimlerimiz yolcuğu takip etti. Ev sahipliğiniz ve hoş geldiniz dilekleriniz için teşekkür ederim." dedi.

Boğaz girişinde rüzgar olmaması yüzünden uzun saatler beklemek zorunda kalan Pamir, AA muhabirine tekne üzerinden Türkiye turu rekoru ve Hopa'dan beri süren seyri hakkında bazı bilgiler verdi.

Türkiye Yelken Federasyonu, Naviga Dergisi ve katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür eden Pamir, "Seyrin ilk bölümü Karadeniz. Hayal ettiğimden biraz daha farklı geçiyor aslında. Normalde Karadeniz'i 5 günde geçebilmiş olmam lazımdı. Şu an 72 saate varan bir gecikme ile İstanbul'un Karadeniz girişine geldim. Bu gecikmeyi Ege ve Akdeniz'de kapatmayı umut ediyorum." dedi.

Pamir, yolculukta doğanın kanunlarının geçtiğini, rüzgar olmadan ilerleme imkanının olmadığına dikkati çekerek, "Rüzgar geldiğinde bir anda 10 saatte 40 deniz mili de yapabiliyorum. Rüzgar olmayınca 10 saatte 10 deniz mili gibi bir mesafe de geçebiliyorum. Önemli olan bu parkuru tamamlamak. Bu ilk defa olacak." diye konuştu.

Bu tarz yarışların birçok ülkede yapıldığına ve bazı rekor denemelerinin olduğuna işaret eden Pamir, bu parkuru yelkenle tek başına ilk kez geçtiğini dile getirdi.

-"Bu parkurda herhangi bir şekilde motor kullanmak yasak"

Pamir, parkurda bir süre rekor oluşturacağını anlatarak, "Bundan sonra, bu yarış yapılmaya başlandığında bununla başlanacak. Bu parkurda herhangi bir şekilde motor kullanmak yasak. Teknedeki motor mühürlü. Sadece rüzgarı ve yelken aksamını kullanmak, parkuru devam edip başlangıçtan sonra, geçiş noktalarını geçerek bitişe ulaşmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tolga Pamir, Türkiye denizlerinde tek başına Türk denizci olma hikayesini şöyle aktardı:

"20 yıl önce bu tarz yarışları tecrübe etmek ve katılmak için Fransa'ya gittim. Hedef 'Vendee Globe Dünya Turu Yarışları'nda, bir Türk sporcusu olarak yer almak hatta birinci olmaktı. Bunu başarmış 16 dünya ülkesi var. 'Neden 17. ülkemiz olmasın, Türk bayrağını dünya denizlerinde taşımayalım?' dedim. Dünyada farklı farklı denizler var, bizde de farklı karakterlere sahip Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi var. Hepsinin kendine ait bir karakteri var şimdiye kadar bunu yapma fırsatım olmamıştı. Bu güzel coğrafyada ülkemizin denizlerinde bunu yaptığım için çok memnunum. Bununla da gurur duyuyorum."

Pamir, İstanbul'a ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek, "İnsanın doğduğu yere gelmesi başka bir şey, çok güzel bir şey. Doğduğu topraklar memleketidir. Tüm ailem 100 yıldan fazladır İstanbul'da yaşıyor. İnsan çok duygulanıyor." şeklinde konuştu.

Bu anlarda göz yaşlarını tutamayan Pamir'in kamara kapağındaki "Denizlerimizi koruyalım, sevelim, sevdirelim" ile "Yelken yapalım, yelkenle büyütelim" pankartı da dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım