Tekne üzerinde kedi kurtarma operasyonu
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Tekne üzerinde kedi kurtarma operasyonu

Tekne üzerinde kedi kurtarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iskelenin alt kısmına sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri tekneye binerek kurtardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iskelenin alt kısmına sıkışan kediyi, itfaiye ekipleri tekneye binerek kurtardı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı barınağında bulunan yürüyüş iskelesinde, vatandaşlar kedi sesi duydu. Sesin nereden geldiğini anlayamayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, kedinin mahsur kaldığı yeri tespit etti. İskeleden kedinin kurtarılması mümkün olmayınca, ekipler tekneye binerek iskelenin ön kısmına gelip, mahsur kalan kediyi kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kedi, sıkıştığı yerden kurtarılarak yeniden doğaya bırakıldı. - KOCAELİ

Tekne üzerinde kedi kurtarma operasyonu
Tekne üzerinde kedi kurtarma operasyonu
Tekne üzerinde kedi kurtarma operasyonu
Tekne üzerinde kedi kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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