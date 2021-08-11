Tekne turu sıcaktan bunalanların ilk durağı oldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcaktan kaçan vatandaşlar, Bitlis'in Tatvan ilçesine gelerek Van Gölü'nün mavi sularında serinleniyorlar.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcaktan kaçan vatandaşlar, Bitlis'in Tatvan ilçesine gelerek Van Gölü'nün mavi sularında serinleniyorlar.

Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Tatvan sahili, yerli ve yabancılara ev sahipliği yapıyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sıcakların kaçarak Tatvan'a gelen vatandaşlar, tekne turlarının yanı sıra Van Gölü'nün mavi sularında serinlemeye çalışıyorlar. Tatvan'ın daha serin olduğunu belirten yerli turistler, Van Gölü'nün üzerinde tekne turu yapmayı da çok keyifli buluyorlar.

Şanlıurfa'dan geldiğini söyleyen Mustafa Dikeç; "Urfa'dan Tatvan'ın güzelliğini görmeye geldim. Güzel bir memleket, yani herkesin buraya gelip görmesini isterim. Yani şuan Şanlıurfa 50 derece ama Tatvan'da her yerinde klima çalışıyor. Herkesin buraya gelmesini istiyorum" dedi.

Mardin'den geldiğini ifade eden Bedrettin Dağ; "Mardin'in Midyat sıcaklığından kaçıp Tatvan'ın seriliğine attık kendimizi. Burası çok güzel bir memleket. Çok serin bir yer. Van Gölü'müz Türkiye'nin nadir güzelliklerindendir. Buranında daha temiz tutulmasını rica ediyoruz. Tekne turu yapıyoruz şuanda. Tekne turları biraz daha çoğaltılabilir. Çok güzel oluyor çünkü burası. Gezip görüyorsunuz. Hem Tatvan olsun hem Van Gölü olsun çevresi olsun tekne turuna bindiğiniz zaman tamamını görebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz" diye konuştu.

Eda Kaya ve Ebubekir Onur isimli vatandaşlar ise, "Tekne turu çok güzeldi. İnsan böyle biraz nefes alıyor, çok iyi geliyor" dediler. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı