Şoförler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu
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Şoförler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu

26.01.2021 15:40 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:14

Bartın'da halk otobüsü şoförleri ile dolmuş şoförleri arasında hat ve yolcu nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis göz yaşartıcı gaz kullanarak ayırabildi. 11 kişi gözaltına alındı.

Kemerköprü meydanında yaşanan olayda halk otobüsü servis şoförleri ile Esenyurt dolmuş şoförleri arasında hat ve yolcu yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede arbedeye dönüşen kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Polisler kavga eden şoförleri ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerince kavgaya karışan 11 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şoförler birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BÜLENT BOSTANCI

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