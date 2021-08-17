TEKKEKÖY KARAKUCAK GÜREŞLERİNDE İLKADIM RÜZGARI ESTİ
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TEKKEKÖY KARAKUCAK GÜREŞLERİNDE İLKADIM RÜZGARI ESTİ

TEKKEKÖY KARAKUCAK GÜREŞLERİNDE İLKADIM RÜZGARI ESTİ
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TEKKEKÖY KARAKUCAK GÜREŞLERİNDE İLKADIM RÜZGARI ESTİBAŞKAN DEMİRTAŞ, ATA SPORUMUZUN HALKIMIZIN DESTEĞİ İLE GELİŞEREK DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZSamsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen karakucak güreşleri nefesleri kesti.

TEKKEKÖY KARAKUCAK GÜREŞLERİNDE İLKADIM RÜZGARI ESTİ

BAŞKAN DEMİRTAŞ, ATA SPORUMUZUN HALKIMIZIN DESTEĞİ İLE GELİŞEREK DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen karakucak güreşleri nefesleri kesti. Müsabakalara takım halinde 10 güreşçi ile katılım sağlayan İlkadım Belediyesi sporcuları 2 altın 1 bronz madalya almayı hak kazandı.

Filiz, sembol, minik 1, minik 2, teşvik, tozkoparan, deste, küçük orta, büyük orta, başaltı ve başpehlivanlık kategorilerinde yapılan müsabakalar ilgi gördü. Takım halinde 10 güreşçi ile karakucak güreşlerine katılım sağlayan İlkadım Belediyesi güreş takımında 70Kg Regaip Kılcan, 80Kg Furkan Çavuş birinci olarak podyuma çıkıp altın madalya alırken 55Kg Necattin Dere bronz madalya aldı. Başpehlivanlık müsabakalarında ise 90Kg Fatih Deveci-Emirhan Saygı ise üçüncü oldu.

"Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan tüm spor dalları kıymetli"

Milli sporun ve milli güreşin gelişmesinde bu tür etkinliklerin önemli katkılar sağladığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, " Geçmişten günümüze gelen ata sporumuz olarak bilinen güreş müsabakaları, hem kültürümüze hem de gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan tüm spor dalları çok kıymetli. Bu kıymeti coğrafyamızın, insanımızın, tarihi ve manevi duygularımızın güzelliğini tanıtmak için bir fırsat. Bu tür faaliyetler, yerel yönetimlerle merkezi yönetim işbirliği halinde halkımızın desteğinde günden güne gelişerek devam etsin ve bu güzelliklerimiz unutulmasın" dedi.

Kaynak: Habermetre

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TEKKEKÖY KARAKUCAK GÜREŞLERİNDE İLKADIM RÜZGARI ESTİ - Haberler
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