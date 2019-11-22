22.11.2019 20:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:00

Tekkeköy'de Öğretmenler Günü etkinliği

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar:

"Ömrünüzün en güzel yıllarını bu ülkenin geleceği için geçiyorsunuz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir:

"Bugünkü halimizin asıl emek verenleri öğretmenlerimiz"

SAMSUN - Tekkeköy Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi.

Tekkeköy ilçesi 23 Nisan Caddesi üzerinde yer alan Tekkeköy Kültür Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından kürsüye çıkan Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya, Öğretmenler Günü'yle ilgili, öğretmenliğin ne kadar önemli ve kutsal bir meslek olduğunu ifade eden bir konuşma yaptı. Yalçınkaya'nın ardından kürsüye çıkan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, öğretmenlerin dünyanın en kutsal görevini yerine getirdiklerini ifade etti.

Togar, "Hepimiz evimizde çocuklarımızla bir saatimizi belki iki saatimizi onlara ayırıp, onlarla kavgasız gürültüsüz geçiremezken, sizler ömrümüzün en güzel yıllarını bizlerin çocuklarıyla bu ülkenin geleceği için geçiren insanlarsınız. Sizlerin o kadar dua alacak tarafı var ki, yaptığımız işin bizler de dahil sizler de dahil bir ücreti mutlaka var ama bu ücretin çok çok üzerinde bir fedakarlık var" dedi.

Öğretmenlerin mum ışığına benzediğini belirten bir sözü hatırlatan Başkan Togar, "Kendisi mum gibi erirken etrafına dünyayı aydınlatan da öğretmendir" dedi ve Tekkeköy'de en büyük hayallerinin üniversite yurt ve fakülte binalarını Tekkeköy'e kazandırmak ve ilçeyi öğrencilerin bu ilçenin sokaklarında gezdiği bir yer haline getirmek olduğunu sözlerine ekledi.

"Bugünkü halimizin asıl şekil verenleri öğretmenlerimiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, "Siz öğretmenlerimiz kısa bir zaman sonra yavrularımızı ellerinize alıyorsunuz, onları şekillendiriyorsunuz. Bizler de bir kısım öğretmenlerimiz tarafından şekillendirildik. Bu halimizin asıl emek verenleri öğretmenlerimiz. Siz bu görevi icra ederken bu ehemmiyete bu öneme haiz öğretmenlik vazifenizi yerine getirmektesiniz" diye konuştu.

Başkan Mustafa Demir, Samsun'un gelecekte Türkiye'nin uluslararası bağlantı ve entegrasyonu sağlayacak şehir olacağını belirterek, "Siz böyle bir Samsun'un Tekkeköy ilçesinin öğretmenlerisiniz. Bizim ilkokulda okuduğumuz dönemler 75'li yıllarda bu kadar öğretmen bir şehirde yoktu. Fiziki mekan olarak çok iyi durumdayız. Samsun'un en modern okulu bugün Tekkeköy'de. Yedi aylık belediye başkanlığımızda çok özel ve ehemmiyetle önem verdiğimiz ilçe Tekkeköy. Tekkeköy'de attığımız her adımı, verdiğimiz her hizmeti, Kuzey Anadolu'nun en önemli şehri olan Samsun'un en önemli ilçesi olarak Tekkeköy'ü birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA