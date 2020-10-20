Tekkeköy Belediyesi 2021 bütçesi 120 milyon lira
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekkeköy Belediyesi 2021 bütçesi 120 milyon lira

20.10.2020 16:13 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:17
Tekkeköy Belediyesi 2021 bütçesi 120 milyon lira

Tekkeköy Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesi 120 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi.

Tekkeköy Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesi 120 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi.

Tekkeköy Belediyesi'nin 2021 yıllı tahmini bütçesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda oybirliği ile kabul edildi. Başkan Togar, oylama sonrasında tüm meclis üyelerine bütçe çalışmaları ve destekleri için teşekkür etti. Tekkeköy Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Aydın Karmil Başkanlığında Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve meclis üyelerinin katılımı ile belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda tüm maddeler teker teker görüşülerek oylandı.

2021 yılı bütçesi 120 milyon

Tekkeköy Belediyesi 2021 yılı performans programı ve 2021 yılı tahmini bütçesi görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi. Tekkeköy Belediyesi 2021 yılı tahmini bütçesi meclis üyelerinin oy birliği ile 120 milyon lira olarak belirlendi.

2021 yılı mali bütçe hazırlık çalışmalarında emeği geçenlere ve meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "2021 yılı tahmini bütçemizi 120 milyon lira olarak belirledik. İlçemize daha güzel hizmetler yapabilmek maksadı ile bütçemizde her yıl giderek artıyor. Bütçemizin artması gelişimin ve ilçemizin büyümesinin en büyük göstergesidir. 2021 yılı bütçemiz 120 milyon lira olarak oy birliği ile belirlendi. Bir aydır süren bütçe görüşmeleri ve komisyonlarda ter döken çalışan meclis üyelerimiz belediyemiz müdürlüklerinin çalışmalar için gerekli olan bütçeleri kalem kalem belirlemişler. Bütçe maratonunda emek harcayan ilçemize hizmet için ter döken tüm meclis üyelerimize ve bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 2021 yılı bütçemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bizlere bu bütçe ile halkımıza en güzel şekilde hizmet etmeyi nasıp etsin" dedi. - SAMSUN

Tekkeköy Belediyesi 2021 bütçesi 120 milyon lira
Tekkeköy Belediyesi 2021 bütçesi 120 milyon lira
Tekkeköy Belediyesi 2021 bütçesi 120 milyon lira
Tekkeköy Belediyesi 2021 bütçesi 120 milyon lira

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Vladimir Putin Abdülhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Emrah Serdar Ortaç Caner Cindoruk Oktay Kaynarca
Spor Babel Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Garry Rodrigues Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ekim Çocuk İyi Parti Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekkeköy Belediyesi 2021 bütçesi 120 milyon lira - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 16:17:31. #1.15#
title