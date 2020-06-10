TEKİRDAĞ Yolda buldukları parayı sahibine teslim ettiler
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TEKİRDAĞ Yolda buldukları parayı sahibine teslim ettiler

Yolda buldukları parayı sahibine teslim ettilerTEKİRDAĞ'da Mehmet Bektaş ile Mustafa Öksüz, yolda yürürken poşet içinde buldukları 4 bin lirayı, kaybeden kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ı bulup, götürdükleri polis merkezinde teslim etti.

10.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:01

Yolda buldukları parayı sahibine teslim ettiler

TEKİRDAĞ'da Mehmet Bektaş ile Mustafa Öksüz, yolda yürürken poşet içinde buldukları 4 bin lirayı, kaybeden kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'ı bulup, götürdükleri polis merkezinde teslim etti. Kaybettiği parasından umudunu kesip Konya'ya yola çıkan Yılmaz, "Şunu söylemek istiyorum ki bu memlekette böyle insanlarda varmış. Allah razı olsun. Emeğimizin karşılığını bize iade etti. Bu benim 2 aylık nakliye kazancım" dedi.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde çalıştıkları lokantadan çıkıp evlerine giden Mehmet Bektaş ile Mustafa Öksüz, yol kenarında içindeki paraların saçılmış olduğu bir çanta buldu. Çantanın içine baktıklarında 4 bin lira para ile bir irsaliye olduğunu gören Bektaş ile Öksüz, sahibine ulaşmak için irsaliyeden en son ürünün teslim edildiği işletmeyi telefonla arayarak durumu anlattı. Bektaş ile Öksüz, parayla birlikte Altınova Polis Merkezi'ne giderek, buldukları parayı teslim etti. Polis ve haber verilen şirkette de parayı kaybeden kamyon şoförü Mustafa Yılmaz'a ulaşarak, karakola gitmesini gelmesini istedi.

'2 AYLIK NAKLİYE KAZANCIM'

Kaybettiği parasını bulamayıp, Konya'ya giden kamyon şoförü Mustafa Yılmaz(52), dönüş yaparak karakola geldi. Yılmaz, burada Bektaş ve Öksüz'den kaybettiği parasını geri alınca büyük mutluluk yaşadı. İnsanlığın ölmediğini belirten Yılmaz, "Konya'dan kuş yemi getirmiştim. Faturayı kesip, paramı nakit almıştım. Arabanın ön tarafındaki basamağına koyup yüzümü yıkamaya gitmiştim. O anda parayı orada unutup hareket etmişim. O arada çanta düşmüş. Çorlu Ulaş'tan geri döndüm. Fabrikaya geldim. Fabrikadan sonra polise müracaat ettim. Allah razı olsun ilgilendiler. Şunu söylemek istiyorum ki bu memlekette böyle insanlarda varmış. Fidan gibi delikanlılar. Allah razı olsun. Emeğimizin karşılığını bize iade etti. Bu benim nakliye ücretidir. Konya'dan gelmiştim. Bizim alın terimiz. Gece sabaha kadar direksiyon sallamıştım. Bu benim 2 aylık nakliye kazancım" dedi.

İçinde para bulunan çantayı yolda bulduklarını söyleyen Mehmet Bektaş, "Tam evimize girerken yolda bir çanta fark ettik. İçerisinde para falan olduğunu fark ettik. Numaraya ulaşamadık. İnternetten firmayı falan aradık bulamadık. İrsaliyeden son ürün teslim edilen yerin numarasından ulaşım sağladık. Şirket de ağabeye ulaşmış. Parasının ve irsaliyelerinin kaybolduğunu fark etti. Emniyet güçleri ve ağabeyimizle buluştuk ve parayı teslim ettik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ

-Karakol tabela

-Karakola gelen gençler

-Parayı kaybeden kamyon sürücüsü

-Sürücünün karakola gelişi

-Parayı polis nezaretinden teslim alması

-Kamyoncu Mustafa Yılmaz ile röp

-Parayı bulan Mehmet Bektaş ile röp.

-Karakoldan ayrılmaları

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

TEKİRDAĞ Yolda buldukları parayı sahibine teslim ettiler

Kaynak: DHA

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