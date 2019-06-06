TEKİRDAĞ Tatilcilerin akın ettiği Şarköy'ün nüfusu 300 bini geçti

Tatilcilerin akın ettiği Şarköy'ün nüfusu 300 bini geçti

Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy, bayram talilinde turist akınına uğradı. 30 bin nüfuslu ilçenin nüfusu 300 bini geçerken, sahiller dolup taştı.

Marmara Denizi kıyısındaki turistik Şarköy ilçesinde 9 günlük bayram tatilinde turistlerin akınına uğradı. 30 bin nüfuslu ilçeye turist akını nedeniyle nüfus 300 bin kişi aşarken, otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Mavi Bayraklı plajlar ile sahiller ise turistlerle dolup taştı. Ramazan bayramının ilk gününde ilçeye 70 bin aracın giriş yaptığı belirtilirken, belediyeden yapılan anonslarla turistlerin araçlarıyla ilçe merkezine çıkmamaları ve kaldırımları park etmemeler isterdi.

Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, ilçenin İstanbul'a yakın olması ve 4 mavi bayraklı plajı ve temiz sahili nedeniyle çok tercih edildiğini söyledi. Şarköy'ün Marmara'nın en temiz denizine sahip olduğunu söyleyen Yıldız, Şarköy, İstanbul'a yakın olması ve temiz deniziyle tatilcilerin ilk tercihi haline geldi. Ramazan bayramının ilk gününde araç takip cihazlarına göre 70 bin araç ilçeye tatilcileri taşıdı. Trakya'nın mavi bayraklı ender plajına sahip olan ilçede sıkıntı olmaması için gerekli tedbirleri aldık. Tatilcilerin günlerini güven içinde geçirmelerine çalışıyoruz. Yoğunluk nedeniyle otel ve pansiyonlarda yer kalmadıö dedi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, turist sayısının 300 bini geçtiğini belirterek, 'Geçtiğimiz yıllara göre kurak giden havaların bu sene yoğun yağmasından dolayı göletimiz dolu, su sıkıntısı yaşanmıyor. Pazartesi günü iş başı yapacak olan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarı için 23 Haziran tarihine ertelenmesinden dolayı oy kullanmak için bir çok yazlıkçı misafirlerimiz ilçeden ayrılacağını düşünüyoruz. Oylarını kullanan misafirlerimiz tekrar ilçemize dönüp Ağustos ayının sonuna kadar kalır ve yoğunluk devam eder diye konuştu.

Görüntü Gökümü

Denize girenler

Sahilden detay

Zabıta anonsu

Farklı açılardan kareler

Haber-Kamera Nuri ÇAĞLARŞARKÖY,(Tekirdağ) (DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA