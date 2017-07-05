Tekirdağ Tarım Sektörü Ekonomi Toplantısı

Tekirdağ İli Tarım Sektörü Ekonomi toplantısı, Vali Mehmet Ceylan başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Vali Mehmet Ceylan, Tekirdağ'ın tarım sektöründe özellikle buğday, ayçiçeği ve kanola üretiminde ilk sıralarda yer aldığını, hayvancılık sektöründe de hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan potansiyeline sahip olduğunu, buna bağlı olarak gelişen sanayi ile ülkemizde önemli bir konumda olduğunu hatırlattı. Vali Ceylan, şunları söyledi:



"Tekirdağ tarım açısından ciddi ekonomik gelir sağlayan ve ekonomik değerler açısından önemli gördüğümüz iki önemli sektör biri sanayidir. Bundan önceki toplantımız sanayi ile ilgili olmuştu. ve güzel dönüşüler aldık. Bu toplantımızda da ilimizin önemli ekonomik değerlerimizden biri olan tarım sektörü ile ilgili. Öncelikle Tarım İl Müdürlüğümüz genel bir sunum ile mevcut durumu aksettirecek. Daha sonrada buradaki sektör temsilcilerin değerli katkılarıyla hem ilimizdeki tarımla ilgili problemleri burada gözden geçirmek hem de daha iyi bir duruma nasıl gelebileceğimizi burada değerlendirmek adına bir toplantı yapacağız. Tekirdağ ilimizde gerçekten tarım sektörü özelikle bazı ürünlerinde Türkiye ekonomisi için ciddi bir önem arz ediyor. Özelikle buğday, ayçiçeği, kanola üretimleri, yine tarımın diğer yapı olan hayvancılık sektöründe hem büyükbaş hem küçükbaş hayvan potansiyeli ve bunlara bağlı olarak gelişen sanayiler, diğer önemli bir konumuz. Tohumculuk meselesiyle ilgili olarak gerçekten Tekirdağ ve Trakya ciddi mesafeler kat etti. Özelikle Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinin katkılarıyla bölgemizde, hem bölge hem de ülke ekonomisi için tohumculuk konusunda yapılan yatırımlar ve çalışmalar gerçekten bir kez daha bu koynu vurgularımızı gerektiren seviyededir. Bunun dışında yıllardır bölgemizde büyük önem arz eden bağcılık, Şarköy'deki zeytincilik ve diğer tarımın gelişmesine yönelik bizim önemli sorunlarımızdan toplulaştırma ve sulu tarım meselesi bugün bizim gündem konularımızın arasında gereken konular. Bunlarla ilgili genel bir değerlendirme yapacağız. Daha sonra biz özellikle sektör temsilcilerinin, sektörün gelişimi için değerlendirme imkanı sağlayacağız."



Daha sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Tekirdağ'daki tarım ve tarıma dayalı ekonominin durumu hakkında katılımcılara bilgi verildi. Sarıkoca, ilin genel bilgilerini, personel ve kadro durumlarını, ekilebilir arazi durumlarını, bitkisel üretimi, tarımsal işletmeler, ayçiçeği tarımı, buğday tarımı, kanola tarımı, zeytin yetiştiriciliği, kiraz yetiştiriciliği, ceviz yetiştiriciliği, bağcılık, sertifikalı tohumluk üretimi konularını detaylı şekilde anlattı. Sarıkoca ayrıca, sulanan-sulanabilir arazi miktarları, arazi toplulaştırma çalışmaları, meralar, hayvan varlığı, süt üretimi ve süt-et işleme işletmeleri, hastalıklarla mücadelede programlı aşılama çalışmaları, hayvansal üretim, küçükbaş hayvancılık, balıkçılık ve su ürünlerinden bahsetti.



Tarıma dayalı sanayi tesisleri hakkında da sunum yapan Sarıkoca, ithalat, ihracat bilgileri, gıda denetimleri, toplam desteklemeler, tarımsal desteklemeleri ödemeleri, 2015-2016, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, tarımsal gayri safi üretim değerleri, üretici örgütleri ve genç çiftçi projesi ile kazandırılan proje ve örnek çalışmalar, son üç yılda öne çıkan örnek çalışmalar, ilin güçlü yönleri ve zayıf yönleri konularında bilgiler verdi.



Vali Mehmet Ceylan'nın yanı sıra, Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, İlçe Kaymakamları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet İstanbulluoğlu, Tarım Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri, süt üreticileri birliklerinin yöneticilerinin katıldığı toplantı, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sonsa erdi. - TEKİRDAĞ