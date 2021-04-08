Tekirdağ semalarında pelikan şöleni

TEKİRDAĞ semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar, görsel güzellik oluşturdu.

TEKİRDAĞ semalarından sürüler halinde geçiş yapan pelikanlar, görsel güzellik oluşturdu.

Türkiye, her yıl farklı mevsimlerde Avrupa'dan Afrika'ya ve Afrika'dan Avrupa'ya göç eden pelikanlar için önemli geçiş noktasında bulunuyor. Trakya bölgesinde ise her yıl binlerce pelikanın geçişi izlenebiliyor. Tekirdağ semalarından sürüler halinde yine geçiş yapan pelikanlar, görsel güzellik oluşturdu. Trakya'nın sulak alanlarında bir süre mola verip, beslenen pelikanlar, daha sonra kuzeye doğru ilerliyor. Pelikanların, gökyüzünde bazen zikzaklar çizerek, bazen de tek sıra halinde uçtuğu görülüyor. Uyum halinde uçan pelikanlar, görsel şölen sunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN