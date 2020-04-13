TEKİRDAĞ Sağlık Ocağı çalışanlarına konser verdi
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Yeşiltepe, Tekirdağ, Ergene, Güncel

TEKİRDAĞ Sağlık Ocağı çalışanlarına konser verdi

Sağlık Ocağı çalışanlarına konser verdiTEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Yeşiltepe Sağlık Ocağı'nda görevli sağlık personeline destek vermek için ilçe gençlerinin düzenlediği etkinlikte, röntgen teknisyeni Cahit Apaydın, sağlık çalışanları için beslediği şarkıyla konser verdi.

13.04.2020 14:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:31
TEKİRDAĞ Sağlık Ocağı çalışanlarına konser verdi

Sağlık Ocağı çalışanlarına konser verdi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesi Yeşiltepe Sağlık Ocağı'nda görevli sağlık personeline destek vermek için ilçe gençlerinin düzenlediği etkinlikte, röntgen teknisyeni Cahit Apaydın, sağlık çalışanları için beslediği şarkıyla konser verdi.

Koronovirüsle mücadele kapsamında büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanları her kesimden destek sürüyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Verem Dispanseri'nde görevle röntgen teknisyeni olarak çalışan ve amatör olarak müzik ile uğraşan Cahit Apaydın, ilçe gençlerinin düzenlediği etkinlikte, Ergene ilçesinde Yeşiltepe Sağlık Ocağı'nda çalışan sağlık personeline konser verdi. Dispanser bahçesinde sosyal mesafe korunarak verilen konserde, Apaydın, sağlık çalışanları için beslediği, 'Sağlıkçıyız biz' şarkısını söylerken, sağlık personeli de şarkıya eşlek etti. Konser sırasında, 'Bu millet size minnettardır' yazılı pankart açıldı.

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Yeşiltepe Sağlık Ocağı aile hekimi Hakan Balta, kendilerine konserle verilen desteği teşekkür etti. Balta, "Anlamlı bir beste ve destek için herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar güzel bir moral oldu" dedi. Etkinlikte kendisi gibi sağlıkçı olan arkadaşlarına bestelediği, 'Sağlıkçıyız biz'"şarkısını söyleyen Çorlu Verem Dispanseri'nde görevli röntgen teknisyeni Cahit Apaydın, "Bu salgın günlerinde bizlerde sağlık personeli olarak çok çalıştık ve çok emek sarf ettik. Gördüğünüz gibi sağlık personeli çalışıyor. Bizlerde onların moral ve motivasyonlarını artırmak için onlara bir etkinlik yaptık. Evde kalın sağlıkla kalın kimseye bulaşmayın" dedi.

TEKİRDAĞ Sağlık Ocağı çalışanlarına konser verdi

Kaynak: DHA

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