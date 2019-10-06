Tekirdağ ömer'in hastalığına 4 yıldır teşhis konulamıyor

06.10.2019 14:46

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Gurbet ve Necmi Kurt çiftinin oğulları Ömer Aras'ın(4), hastalığına doğduğu günden bu yana bir teşhis konulamıyor. Anne Kurt, oğlunun kendisine Zarar verdiğini belirterek, Son götürdüğümüzde SMA tip 2, tip 3 hastalığından şüphelendiler. O hastalıkları da kabul etmediler, uyuşmuyor dediler. Ne yapacağımızı şaşırdık dedi.

Şarköy'de tekstil fabrikasında çalıştıktan sonra işsiz kalan Necmi Kurt (44) ile ev kadını Gurbet Kurt (34) çiftçinin 2 sağlıklı çocuklarının ardından, 4 yıl önce erkek çocukları Ömer Aras dünyaya geldi. Doğumunun ardından sarılık geçirip bir süre kuvözde tutulan Ömer Kurt, aradan geçen süreçte gelişim gösteremeyince doktora götürüldü. 4 yıldır bir çok hastaneye gidip, çocuklarını tedavi ettirmek isteyen aile, bugüne kadar bir sonuç alamadı. Baba Necmi Kurt, oğlunun doğduktan sonra annesini emmediği için 4 gün kuvözde kaldığını belirterek, şunları söyledi

Bu sürede sarılık geçirdiğini söylediler. Oğlum daha sonra Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kan talili yaptıktan sonra menenjit hastalığı geçirdiği söylendi. Hemen yoğun bakıma aldılar. 15 gün yoğun bakımda kaldı. Bir daha da oğlum toparlanamadı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk metabolizma bölümü doktoru tarafından takibi yapıldı. Cerrahpaşa, Çapa, Bezmialem ve Süleymaniye hastanelerinde de takipliyiz. 3,5 yıldır oğluma kesin bir tanı konulamıyor. 3 tane ölümcül hastalık var deniliyor fakat tanı konulamıyor. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, sanat camiası ve iş adamlarına sesleniyorum, oğlumun sağlığına kavuşması için yardımcı olmalarını istiyorum.

'HASTALIĞININ TEŞHİS VE TEDAVİ EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Anne Gurbet Kurt da, oğlunun parmaklarını ısırarak kendisine zarar verdiğini belirterek, Ellerini çok ısırıyor, kendine zarar veriyor. Geceleri tuvaletini yapamadığı için çok ağlıyor. Biz devlet büyüklerimizden bir hastaneye yatırılıp tedavi olmasını istiyoruz. 3- 4 tane ölümcül hastalık var denildi. Son götürdüğümüzde SMA tip 2, tip 3 hastalığından şüphelendiler. O hastalıkları da kabul etmediler, uyuşmuyor dediler. Babası da 4 yıldır hastane hastane çocuğumuzun hastalığına çare bulmak için koşturduğundan çalışamıyor. Aile düzenimiz kalmadı. 2 çocuğumuz daha var. Onlarında psikolojisi ve düzeni bozuldu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çocuğumuzun biran önce hastaneye yatırılıp, hastalığının teşhis edilip tedavi edilmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. İlaçları çok pahalı, sosyal güvence karşılamıyor. Birini alırsak diğerini alamıyoruz. Hastalık ilerliyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama yeterli olmuyor diye konuştu.

Kaynak: DHA