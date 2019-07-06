TEKİRDAĞ Freni boşalan kamyonun sürücüsü çevredekileri 'kaçın' diye uyardı

Freni boşalan kamyonun sürücüsü çevredekileri 'kaçın' diye uyardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde freni boşalan ve yokuş aşağıya hızla inen kamyonun sürücüsü Mehmet Ali Turan, uzun uzun korna çalarak, camdan da çevredekilerin kaçması için bağırarak, olayı faciayı önledi. Yoldan çıkıp devrilen kamyonun sürücüsü Turan yaralandı.

Kaza, Malkara'nın Keşan ilçesi çıkışında meydana geldi. Malkara'dan yüklediği yaklaşık 500 saman balyasını Edirne'nin İpsala ilçesine götüren Mehmet Ali Turan'ın kullandığı 59 ABD 545 plakalı kamyonun Temizer Caddesi üzerinden yokuş aşağı inerken freni boşaldı. Kamyon kontrolünden çıkan Turan, korna çalarak ve, 'kaçın' diye bağırarak, çevrede bulunanları uyardı. Yoldakiler çekilirken, yaklaşık 200 metre kontrolsüz şekilde giden kamyon karayolunun çift şeridinden de geçip yön tabelası ile kaldırıma vurarak yola devrildi. Kazada sürücü Mehmet Ali Turan yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyondan çıkartılan yaralı sürücü Mehmet Ali Turan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyonun acı bir korna sesiyle yokuş aşağı geldiğini söyleyen Fatih Işık, Biz arkadaşlar ile o alanda yürüyüş yapıyorduk. Kamyon acı bir korna sesiyle yokuş aşağıya iniyordu. Ne olduğunu anlamaya çalışırken sürücü 'çekilin, kaçın' diye bağırdı. Bağırırken de uzun uzun korna çalıyordu. Çevredeki vatandaşları ve sürücüleri uyarıyordu dedi.

Olay yerinde inceleme yapan Trafik ekipleri kamyonun freninin patladığını ve kamyonun yaklaşık 200 metre kontrolsüz şekilde ilerlediğini tespit etti. Keşan - Malkara Karayolunun kullanılan yan yolu ise uzun bir süre trafiğe kapatıldı. Saman Balyaları başka bir kamyona aktarılıp kamyonun yol üzerinden kaldırılmasının ardından yan yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA