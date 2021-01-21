Tekirdağ, Denizli, Gümüşhane ve Kırklareli'ndeki bazı mağaralar "tabiat varlığı" oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Tekirdağ, Denizli, Gümüşhane ve Kırklareli'ndeki bazı mağaraların "tabiat varlığı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Tekirdağ, Denizli, Gümüşhane ve Kırklareli'ndeki bazı mağaraların "tabiat varlığı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Tekirdağ'ın Saray ilçesi Bahçeköy köyünde bulunan Ceneviz 1. Mağarası "tabiat varlığı, B grubu mağara", Ceneviz 2. Mağarası "tabiat varlığı, A grubu mağara", Ceneviz 3. Mağarası ise "tabiat varlığı, B grubu mağara" olarak tescil edildi.

Ceneviz 1. ile Ceneviz 3. mağaralarının bulunduğu alan da koruma alanı olarak belirlendi.

Bahçeköy köyündeki Saklısu Mağarası "tabiat varlığı, C grubu mağara" olarak tescil edildi, mağaranın bulunduğu yerin koruma alanı olmasına karar verildi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesi Kızılhisar Mahallesi'nde bulunan Kızılhisar Mağarası "tabiat varlığı, C grubu mağara", Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi'ndeki Aslanini Mağarası ise "tabiat varlığı, C grubu mağara" olarak tescil edildi, mağaraların bulunduğu alan koruma altına alındı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Arılı köyünde bulunan Arılı Mağarası "tabiat varlığı, B grubu mağara" olarak tescil edildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesi Aksicim köyündeki Alişahin Pınarı Mağarası da "tabiat varlığı, B grubu mağara" olarak belirlendi, mağaranın bulunduğu alanın koruma alanı olmasına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu