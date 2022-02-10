TEKİRDAĞ (AA) - Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) basketbol takımı TREDAŞ Spor, U18 Gençler'de Tekirdağ şampiyonu oldu.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, Trakya'da elektriği kaliteli, sürekli ve yeterli verme sorumluluğunun yanında, sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor.

Tekirdağ'da kulüpler düzeyinde basketbol altyapı liglerinde birçok kategoride faaliyet gösteren TREDAŞ Spor, U18 Genç Erkekler kategorisinde İsmet İnönü Kapalı Spor Salonunda oynanan maçta Çorlu Belediyesi Spor Kulübü'nü 94-63 yenerek 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Namağlup olarak Tekirdağ şampiyonluğuna ulaşan TREDAŞ Spor, böylece Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 7 Mart tarihinde Edirne'de düzenlenecek Marmara Bölge Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

-Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Ata'ya ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Deveci, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Prof. Dr. Deveci ve Ata bir süre görüşerek fikir alışverişinde bulundu.

Ata, Deveci'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Marmaraereğli'mizin tarımına büyük bir vizyon katacak olan, Türkmenli Göleti Sulama Havzası Projesi'nin detayları hakkında gerekli görüşmeyi yaptık. Üreticiye can suyu olacak proje için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz." dedi.

-Süleymanpaşa'da üç mahalleye spor tesisi yapılacak

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ilçede üç mahalleye spor tesisi yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi ilçeyi spor sahaları ve parklarla donatmaya devam ediyor.

Belediye, üç mahallede daha spor tesisleri, çocuk parkları, çay bahçeleri ve yürüyüş alanlarından oluşan kompleksleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Zafer, Atatürk ve Çiftlikönü mahallelerinde inşa edilen tesislerdeki çalışmalar son aşamaya geldi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tesislerdeki çalışmaları inceledi.