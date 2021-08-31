Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Ergene Belediyesince Velimeşe Gölet Kafe'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Ergene Belediyesince Velimeşe Gölet Kafe'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Velimeşe Mahallesi su depoları mevkisindeki kafenin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Rasim Yüksel, tarihi hizmetlere imza attıklarını söyledi.

Yüksel, ilçede bugüne kadar Büyükşehir Belediyesinin de çok sayıda yatırım yaptığını ifade ederek, kendilerinin de park, bahçe, yol, düğün salonu ve birçok hizmete imza attıklarını kaydetti.

Gölet Park projesinin yanı sıra Marmaracık Mahallesi'nde çok daha büyük bir gölet projesinin devam ettiğini belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Oranın da iç dizaynı tamamlandı, dış peyzajını yapıyoruz. Allah kısmet ederse Marmaracık Mahallemizde güzel bir tesisi inşallah hep beraber açacağız. Velimeşe Gölet Kafe projesini bitirerek hizmete açtık. Fakat resmi açılışını bugüne bırakmıştık. Çok güzel bir tesis oldu, burada eğlence alanı, kafeterya, balık tutma alanları, kamelyalar ve daha birçok hizmeti halkımızla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz."

Açılışa, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ile Candan Yüceer de katıldı.

Çorlu'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Çorlu Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, son olarak Şeyhsinan Mahallesi'nde yer alan bin 400 metre uzunluğundaki Ziyabey Caddesi'nde yürütülen 2. etap çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yol yapım ve asfalt serim çalışmalarının belirlenen program dahilinde sürdürüleceğini kaydeden Sarıkurt, ekiplerin hava koşullarının elverdiği sürece yol yapım ve asfaltlama uygulamalarına devam edeceklerini ifade etti.

Sarıkurt, çalışmaları sürekli takip ettiğini ve gelişmelerden bilgi aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"866 metre uzunluğundaki Ziyabey Caddesi'ne yaklaşık 16 bin ton yol dolgu malzemesi seren ekipler, dolgu çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2 bin 600 ton asfalt binder tabakası serimi gerçekleştirildi. Yol yapım ve asfalt binder serim çalışmalarının tamamlandığı Ziyabey Caddesi'nde kısa süre içerisinde kaldırım yapımına başlanacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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