Tekirdağ'da Yolcu Treninin 5 Vagonu Devrildi: 10 Ölü, 73 Yaralı (11)

24 ÖLÜ, 338 YARALI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, saat 07.00'da açıklama yaptı. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, dün saat 17.20'de meydana gelen kazanın ardından sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarının bu sabah saat 06.00 itibari ile sonlandırıldığını bildirdi. Akdağ, aşırı yağış nedeniyle menfez altında toprak kayması sonucu meydana geldiğini belirttiği kazada 24 kişinan yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise kazadan sonra 338 kişinin hastanelere getirildiğini, bunlardan 194'ünün ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildiğini belirtti. Bakan Demircan, halen 124 hastanın müşahede ve tedavi altında bulunduğunu söyledi. Bakan Arslan ise kaza ile ilgili teknik bilgiler verdi.