Tekirdağ'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60-65 arasında azaldı

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, aşılanmaların artmasıyla kentte yoğun bakım doluluk oranının yüzde 60-65 arasında azalma olduğunu belirtti.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, aşılanmaların artmasıyla kentte yoğun bakım doluluk oranının yüzde 60-65 arasında azalma olduğunu belirtti.

Kalkan, AA muhabirine, Türkiye'de salgınla mücadelenin başarılı olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Salgın tamamen bitene kadar mücadelenin devam edeceğini belirten Kalkan, "Aşınlanmalarla yoğun bakım yatış oranlarında ciddi bir düşüş oldu. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de olumlu bir seyir izliyoruz. Yoğun bakımlarda yüzde 60-65 oranında azalma oldu. Yatan hasta sayısı ciddi anlamda düşüş gösterdi. Tekirdağ'da günde 35 bin aşı seviyesini yakaladık. Vatandaşlarında ilgisi oldukça güzel." dedi.

Kalkan, aşılama salgının seyrini çok ciddi şekilde engellediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Salgının semptomlarında aşılanmayla birlikte azalma görünmekte. Aşılanan kişi salgına yakalansa bile oldukça hafif belirtilerle geçiriyor. Tekirdağ'da bugüne kadar 620 bin civarında bir aşılama gerçekleştirdik.

Çift toz anlamında 600-700 bin aşılamaya ulaşmamız halinde toplumsal bağışıklığı da yakalamış olacağız. aşılanmada bu seviyelerde devam edersek Tekirdağ için güzel günler bizi bekliyor diyebiliriz."

Kalkan, her aşıda olduğu gibi salgın aşısında da kısmı yan etkiler görünebildiğini ve bunların geçici olduğunu anlattı.

Aşılamaya gösterilen ilgi kadar toplumsal bağışıklığın o kadar güçlü olacağının altını çizen Kalkan, şunları kaydetti:

"Hastalıkla mücadele seyrimizde olumlu yönde etkilenecektir. aşılanma sayesinde salgına yakalanılsa da hafif belirtilerle atlatılıyor. Hastaneye yatış oranlarında azalmalar oldu. Devletin sağladığı aşı imkanını herkesin kullanması gerekiyor. Bu bir toplumsal duyarlılıktır, bir seferberliktir, bir milli mücadele örneğidir. Kendimize ve ülkemize saygının en asgari şartıdır. Aşılanmamış insanlar zincirin en kırılgan halkası olacaklardır. Toplum olarak aşılanmaya gereken özeni göstermeliyiz.

Tamamıyla virüs dünyadan yok oluncaya kadar rehavete düşmeden tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Toplu alanlardan mümkün olduğunca uzak durarak, maske ve mesafeyi artık genel davranış kalıpları olmalıdır. Bu virüs aynı zamanda bize bir kültür aşılamakta. Hastalıklara karşı virüslere karşı olağanüstü duyarlı davranma kültürü katıyor bize. Tedbirlere dikkat ederek kendimize ve çevremize en büyük iyiliği yapmış olacağız."

Bu arada "Orta riskli iller" (sarı) kategorisindeki Tekirdağ'da 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre geçen hafta 49,86 olan vaka sayısı 40,61'e düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman