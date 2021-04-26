Tekirdağ'da vaka sayıları arttı
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Tekirdağ'da vaka sayıları arttı

Tekirdağ'da vaka sayıları arttı
Demirören Haber Ajansı / Gurbet GÖKÇE - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 17-23 Nisan tarihleri arasında illerde 100 bin nüfusa göre açıkladığı koronavirüs tablosunda, Tekirdağ'da vaka sayıları arttı, düşüş olmasına rağmen Kırklareli ise vaka oranı yüksek 4'üncü il oldu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 17-23 Nisan tarihleri arasında illerde 100 bin nüfusa göre açıkladığı koronavirüs tablosunda, Tekirdağ'da vaka sayıları arttı, düşüş olmasına rağmen Kırklareli ise vaka oranı yüksek 4'üncü il oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre her 100 bin nüfusa göre 17-23 Nisan tarihleri arasında açıkladığı vaka haritasında Trakya bölgesinde Tekirdağ'da vaka sayısı artarken Kırklareli ve Edirne'de düşüş yaşandı. Koca'nın açıkladığı 10- 16 Nisan arasındaki tabloda Tekirdağ'da 747.13 olan vaka sayısı 772.20'ye yükseldi. Kırklareli'nde 830.44 olan olan vaka sayısı 721.80'e, Edirne'de ise 590.05'ten 536.83'e düştü.Tekirdağ, vaka artan iller arasında 3'üncü olurken, vaka sayısı düşmesine karşın Kırklareli ise 4'üncü sırada yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gurbet GÖKÇE

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