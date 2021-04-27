Tam kapanma ve tedbirlere uyulmasıyla vaka sayısının düşmesi bekleniyor
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Tam kapanma ve tedbirlere uyulmasıyla vaka sayısının düşmesi bekleniyor

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Sağlık

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış yaşanan kentte, tam kapanmayla birlikte tedbirlere de uyulmasını istedi.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış yaşanan kentte, tam kapanmayla birlikte tedbirlere de uyulmasını istedi.

Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin İstanbul'a yakın olmasının, vaka sayılarının artışını etkilediğini söyledi.

Vaka hesaplamalarının bir haftalık toplam sayı üzerinden yapıldığını anımsatan Kalkan, "Geçen hafta yoğun günler geçirdik. Şimdi plato oluştu, ibre biraz daha aşağıya doğru dönmeye başladı. Umarım kurallara riayet, rehavetten çıkış ve tam kapanma süreciyle vaka sayımız beklediğimiz yerlere düşecektir." dedi.

Kalkan, salgında en önemli silah olan aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kapanma süreciyle ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Sağlık sistemi kendisini en azından biraz daha rehabilite edebilecek. Sağlık çalışanı arkadaşlarımız gerçekten çok yoruldular. Özveriyle çalışarak büyük bir destan yazıyorlar. Başından beri 'Kovid-19'u misafir etmeyelim' demiştik. Misafirperver bir milletiz, bunu anlıyoruz ama biraz daha sabredelim, dişimizi sıkalım, kurallara riayet edelim ve inşallah salgını atlattığımız günlerde birbirimizi ağırlayalım."

Tekirdağ'da geçen hafta 100 bin kişide 747,13 olan vaka sayısı, bu hafta 772,20'ye yükseldi. Tekirdağ, en çok vakanın görüldüğü iller arasında 3'üncü sırada bulunuyor.

Tam kapanma ve tedbirlere uyulmasıyla vaka sayısının düşmesi bekleniyor
Tam kapanma ve tedbirlere uyulmasıyla vaka sayısının düşmesi bekleniyor
Tam kapanma ve tedbirlere uyulmasıyla vaka sayısının düşmesi bekleniyor
Tam kapanma ve tedbirlere uyulmasıyla vaka sayısının düşmesi bekleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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