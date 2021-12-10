Tekirdağ'da takla atan otomobil, ters döndü: 3 yaralı - Haberler
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Tekirdağ'da takla atan otomobil, ters döndü: 3 yaralı

Tekirdağ'da takla atan otomobil, ters döndü: 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak ters dönen otomobilde, sürücü dahil 3 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak ters dönen otomobilde, sürücü dahil 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçede çevre yolundaki Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde meydana geldi. Nermin O.'nun kullandığı 59 ED 360 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarpıp takla attı. Kazada ters dönen aracın sürücüsü Nermin O. ile yanında bulunan Fatma G. ve Nevin Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekibince araçtan çıkarılarak, sağlık görevlilerince ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Tekirdağ'da takla atan otomobil, ters döndü: 3 yaralı

Tekirdağ'da takla atan otomobil, ters döndü: 3 yaralı

Tekirdağ'da takla atan otomobil, ters döndü: 3 yaralı

Tekirdağ'da takla atan otomobil, ters döndü: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri

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