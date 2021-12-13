Tekirdağ'da suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yavuz Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Ekipler, evde E.B'yi (37) suçüstü yakaladı.
Hırsızlık ve adam yaralama suçlarından arama kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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