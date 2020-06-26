Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon 13 gözaltı; kaçmak isterken belini kırdı Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon 13 gözaltı; kaçmak isterken belini kırdıTEKİRDAĞ'da nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırmanın da aralarında bulunduğu suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da suç örgütüne operasyon 13 gözaltı; kaçmak isterken belini kırdı

TEKİRDAĞ'da nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırmanın da aralarında bulunduğu suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G., kaçmak için 3'üncü kattan atlarken belinde kırık meydana geldi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütünü yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, 'Suç işlemek için örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik' yaptıkları belirlenen şüpheliler belirlendi. Teknik ve fiziki takip yapılan şüphelilere yönelik Çerkezköy ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirilip, 13 şüpheli gözaltına alındı.

PENCEREDEN ATLADI

Şüpheliler arasında bulunan S.G., eve polisin geldiği görünce oturduğu binanın 3'üncü kat penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak yere düşen S.G.'nin belinde kırık meydana geldi. Polis tarafından yakalanan S.G.'nin 'Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bir çok suçtan da aranması olduğu belirlendi. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA