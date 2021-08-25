Tekirdağ'da selzedelere 3 tır yardım gönderildi

Tekirdağ'da toplanan su, gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinden oluşan 3 yardım tırı, sel felaketini yaşayan bölgedeki vatandaşlara gönderildi.

Tekirdağ'da toplanan su, gıda ve diğer ihtiyaç malzemelerinden oluşan 3 yardım tırı, sel felaketini yaşayan bölgedeki vatandaşlara gönderildi.

Batı Karadeniz illerinde meydana gelen sel afetleri sonrasında genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12 Ağustos 2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yardım kampanyası başlatılması üzerine Tekirdağ'da toplanan ve içerisinde bin 279 Gıda paketi,109 koli hijyen paketi, bin 184 adet su muhtelif gıda ve ihtiyaç malzemeleri ile yüklenen 3 tır dualar eşliğinde Kastamonu'ya uğurlandı.

Yardım tırlarını uğurlama töreninde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ İl AFAD Müdürü Recep Erol ve çok sayıda davetli katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı