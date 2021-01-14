Tekirdağ'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
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Tekirdağ'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı

14.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:26
Tekirdağ'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı

TEKİRDAĞ'da, Çin'den getirilen CoronaVac aşısının sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlandı.

TEKİRDAĞ'da, Çin'den getirilen CoronaVac aşısının sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlandı. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, kentteki tüm sağlık çalışanlarının 4-5 gün içinde aşılanacağını söyledi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, il genelinde aşılama çalışmalarının sorunsuz bir şekilde ilerlediğini ve ilginin güzel olduğunu söyledi. Kalkan, "Hayırlı olsun ülkemize, sağlık çalışanlarımıza. Sağlık Bakanlığı'mıza müteşekkiriz, tüm arkadaşlarımız büyük bir memnuniyet içerisinde aşılarını olmakta. Hiçbir problemimiz yok. İlimizdeki özel, kamu ve üniversiteler dahil tüm sağlık çalışanlarımızın aşıları 3-4 gün içerisinde, inşallah tamamlanmış olacak. Programlarımız planlandığı gibi yürümekte, arkadaşlarımız da büyük bir memnuniyet içerisinde aşılarını olmakta. İlimiz adına hiçbir sıkıntı yok. İlçe sağlık müdürlüklerimizde, sağlıklı hayat merkezlerimizde, tüm hastanelerimizde, 100'ün üzerindeki polikliniklerimizde görevli arkadaşlarımız aşı işlemlerinin başında. Tüm insanlığin koronavirüsten kurtuluşu olmasını ümit ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de ülkemizde yeni normal hayatı hep birlikte karşılayalım istiyoruz" dedi.

Dr. Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ'da 15 bin civarında sağlık çalışanı olduğunu belirterek, "İlimizdeki bütün birimlerde, tüm sağlık çalışanlarımıza yetecek aşı mevcut. Şu an itibarı ile sağlık personelimiz aşılarını isteyerek, yaptırmaktadır. Bu akşam itibarı ile sağlık personelimizin önemli bir kısmının aşısını tamamlayabileceğiz. Biz, beş gün içerisinde tamamlarız, diye düşünüyorduk. Fakat ilgi ve sürat ile planlanandan çok daha erken bitireceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Tekirdağ'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Tekirdağ'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Tekirdağ'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Tekirdağ'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Tekirdağ'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Tekirdağ'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Tekirdağ'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Tekirdağ'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Tekirdağ'da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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