Tekirdağ'da rüzgarla yeniden kıyıda biriken müsilajı temizleme çalışmaları devam ediyor
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Tekirdağ'da rüzgarla yeniden kıyıda biriken müsilajı temizleme çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'da rüzgarla yeniden kıyıda biriken müsilajı temizleme çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizleme çalışmalarına Tekirdağ'da da devam ediliyor.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizleme çalışmalarına Tekirdağ'da da devam ediliyor.

Süleymanpaşa Sahili'nde lodosun etkisiyle kıyılarda yeniden müsilaj birikti.

Bunun üzerine İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Ekiplerce tekne yardımıyla toplanıp vidanjörle çekilen müsilaj, kentteki arıtma tesislerine götürüldü.

Çalışmalar kapsamında Tekirdağ'da bugüne kadar 23 metreküp müsilaj toplandığı öğrenildi.

Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle müsilajın yeniden kıyıda toplanabileceğini, bu nedenle çalışmaların buna göre planlanacağını, kıyıda oluşan müsilajı temizleme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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