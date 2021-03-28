Tekirdağ'da PKK/KCK'ya yardım ettiği öne sürülen zanlı yakalandı
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Tekirdağ'da PKK/KCK'ya yardım ettiği öne sürülen zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da PKK/KCK'ya yardım ettiği öne sürülen zanlı yakalandı

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettiği öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda R.E. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada bulunan SIM kart ve cep telefonuna el konuldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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