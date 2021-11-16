Tekirdağ'da otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ-Malkara yolu Beşiktepe Kışlası'ndan çıkan askeri personeli taşıyan M.C. idaresindeki 59 S 0147 plakalı askeri servis aracı, Süleymanpaşa istikametinden gelerek kavşağa giren D.A. idaresindeki 34 EY 1258 plakalı otomobil ile çarpıştı.

YOLDA CAN PAZARI YAŞANDI

Çarpışmanın etkisiyle askeri personel taşıyan araçta bulunan 14 asker yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza alanına gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları Tekirdağ'daki çeşitli hastaneye sevk etti.

YARALI ASKERLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Yaralı askerler hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

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