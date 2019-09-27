27.09.2019 21:50

Tekirdağ'da okul yakınlarında uyuşturucu satanlara operasyonda 11 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde okul çevrelerinde uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4'ü kadın 11 kişi tutuklandı. Tutuklular, adliye çıkışında araçlara binip cezaevine gitmemek için polis ekiplerine güçlük çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu şebekesinin özellikle okul yakınlarında uyuşturucu sattığını belirledi. Savcılığın izniyle polis şüphelileri takibe aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin uyuşturucuyu hurdacı arabasında sattıkları, çocukları kurye, kadınları da sokak satıcısı olarak kullandıkları belirlendi. Şebekenin polis takibinden kurtulmak için de sürekli yer değiştirdiği tespit edildi. Ayrıca şebeke üyelerinin telefonla kendilerini arayanlara esrarı 'kına', bonzaiyi 'barbi' ve uyuşturucu hapları da, 'şeker' diye tabir ederek satmaya çalıştıkları belirlendi.

Yaklaşık üç ay süren fiziki ve teknik takibin ardından şebeke liderliğini A.K.?nin yaptığı 6'sı aynı aileden şüphelilere yönelik salı günü Bağlık Mahallesi Kümeevler Mevkii'nde 8 ayrı adreste eşzamanlı operasyon düzenlenerek 4'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 500 gram bonzai, 100 gram eroin, 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyette soruşturmaları tamamlanan 11 şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 kişi tutuklandı. Tutuklular, adliye çıkışında araçlara binmemek için polis ekiplerini güçlük çıkarıp direnmeye çalıştı. Polis ve gazetecilere de hakaret eden tutuklular, zorla bindirildikleri polis araçlarıyla cezaevine götürüldü.

Kaynak: DHA