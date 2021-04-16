Tekirdağ'da mide bulandıran olay
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Tekirdağ'da mide bulandıran olay

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da 15 yaşında iken uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapılan kız çocuğuyla zorla birliktelik yaşadıkları iddia edilen 9 kişiden 7'si tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da 15 yaşında iken uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapılan kız çocuğuyla zorla birliktelik yaşadıkları iddia edilen 9 kişiden 7'si tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2019 yılında yaşandı. İddiaya göre, 15 yaşında iken uygunsuz görüntüleriyle 9 kişi tarafından defalarca birliktelik yaşamaya zorlandığı öne sürülen C.A. başından geçenleri annesine anlattı. Daha sonra annesi ile Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye giderek şikayette bulunan 17 yaşındaki C.A., O.M. isimli şahıs tarafından ağaçlık bir alanda rızası dışında cinsel ilişki yaşadıklarını ve birliktelik sırasında kendisinin uygunsuz videosunun çekildiğini ifade etti. C.A.'nın uygunsuz görüntülerini çektiği öne sürülen O.M. cep telefonuna kaydettiği görüntüleri diğer şüphelilere de gönderdi. Görüntülere ulaşan diğer şüphelilerin de ellerindeki görüntülerle C.A.'ya şantaj yaparak birliktelik yaşamaya zorladıkları iddia edilirken, şikayet üzerine polis ekipleri kısa sürede olayla ilgili soruşturma başlatarak, şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi.

Eş zamanlı operasyon sonrasında yaşları 17 ile 37 arasında değişen 9 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Daha sonra adliyeye sevk edilen 9 kişiden O.M., T.T., M.L., M.G., B.E., E.G., A.Ö. tutuklanırken R.C.B. yurtdışı yasağı ile serbest kalırken, A.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da mide bulandıran olay
Tekirdağ'da mide bulandıran olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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